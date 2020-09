Descubre qué fue de la vida de 'Tomás' de "Rebelde"

View this post on Instagram

En realidad me desaparecí unos días, posteando cosas genéricas porque #RedesSociales son en parte trabajo. Qué no es trabajo: conectar contigo. Compartir de manera real… entonces comparto. Locos días estos últimos en los que me he topado con una rutina que creó un espejo. La monotonía genera silencio no? Si escuchas un sonido repetidas veces, tu cerebro de pronto “deja de escucharlo”… igualmente este momento en el que repetimos lo mismo, estando en el mismo lugar, nuestra casa y así, nuestro cerebro interpreta la monotonía como silencio. Me di cuenta hace unos días que este silencio me ha hecho verme a los ojos y darme cuenta de lo que no he querido ver en mi. Te pasa a ti? • Qué encontré? La posibilidad de dejar de huir y creer que lo que vivo no es mi responsabikidad. Al asumir mi responsabilidad, aprendo de mis consecuencias. Entonces tomo acción: decido cambios pequeños en mi vida y no importa si después de unos días regreso a los hábitos anteriores; no es una carrera. Crecer es algo que toma tiempo. Poco a poco y con amor. No nos enseñan a sentir amor propio. Nos enseñan a juzgarnos, no a observarnos con amor… entonces, pues, para eso creamos una conunidad: para construir un espacio seguro de expresión libre y comunión sin juicio, con amor. • Cambios chiquitos, poco a poco. #estoycontigo