Roberto Carlo es despedido de Sale el sol

Tras varios meses de dimes y diretes, el conductor de Sale el Sol, Roberto Carlo reveló que fue despedido del matutino de Imagen TV luego de casi cuatro años.

Te puede interesar

Galilea Montijo revela el secreto detrás de su marcado abdomen a los 47 años La conductora del programa Hoy aseguró que no hace gran esfuerzo por mantener su escultural figura

Aunque el presentador seguirá trabajando por unas semanas más, Roberto forma parte del recorte de personal de la empresa, del que recientemente Michelle Ruvalcaba de De Primera Mano también fue víctima.

A través de su cuenta en Instagram, Roberto Carlo confirmó la noticia con un gran mensaje de agradecimiento a sus compañeros, al productor de la emisión Andrés Tovar y a todos sus seguidores.

"Voy a hablar de esto, tanto que me han estado escribiendo de los rumores que han estado saliendo, aunque es algo que se lleva diciendo varios meses, acerca de mi salida del programa matutino Sale el sol de Imagen televisión, donde llevo orgullosamente tres años y medio trabajando", dijo el también actor.

Y siguió: "Me siento muy agradecido de haber tenido esa oportunidad todo este tiempo. Simplemente quiero decirles que sí me voy del programa, en los próximos días, todavía voy a estar ahí un ratito, incluso creo que se atraviesan mis vacaciones y regreso unos días más, todavía no lo tengo confirmado, pero estamos planeando cómo va a ser la forma más bonita, porque la salida de un conductor de un programa matutino no tiene que ser algo negativo como luego les gusta manejar en muchos lados".

"Al contrario, les tengo que decir que me voy en el mejor momento. Me voy completamente feliz, amando a toda mi familia de Sale el sol, encabezado por el productor Andrés Tovar, a quien le agradezco infinitamente no sólo su amistad, sino toda su confianza, por haber creído en mi, por las oportunidades que me ha dado".

Emocionado por la nueva etapa que comienza, Roberto reveló que este es un buen momento para impulsar su carrera como actor y hacer otras cosas como descansar, disfrutar a su pareja y tomarse un tiempo.

QUIZÁS TE INTERESE

Cómo luce Tom Cruise como el nuevo Iron Man de Marvel Cruise era uno de los favoritos de Marvel para interpretar a Tony Stark en los años 90

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal “aterrorizan” con fotografía en redes sociales Ésta no es la primera vez que madre e hija provocan diversas reacciones entre sus seguidores

Operan de emergencia a chef Buddy Valastro tras accidente en su mano La mano del reconocido chef quedó atrapada en una pista de bolos en su mansión de Nueva Jersey

TE RECOMENDAMOS VER

CVM