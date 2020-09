Sherlyn confiesa que la peor cachetada de su vida se la dio Laura Zapata

En sus más de 20 años de exitosa trayectoria como actriz, son muchas las cachetadas reales que Sherlyn ha recibido y propinado en la piel de algún personaje; sin embargo, hay una especial que no ha podido olvidar es la terrible bofetada que le dio la emblemática villana de telenovelas Laura Zapata cuando trabajaron juntas en La intrusa.

“Fue terrorífico”: Sherlyn recuerda cómo fue trabajar con Laura Zapata en La intrusa

Durante una reciente conversación en el programa Cuando actuamos, la protagonista de Clase 406 y el también histrión Pedro Moreno recordaron algunas anécdotas que han vivido en los set de grabación, entre ellas, sus peores cachetadas de telenovela.

Las estrella de 34 años, que recién se estrenó como mamá del pequeño André, destacó que en su caso no le ha tocado dar muchas bofetadas pues “regularmente le toca la sufridera”; no obstante, sí ha recibido varias entre las que indiscutiblemente se destaca la que le dio Zapata en el melodrama de 2001 en el que fueron madre e hija.

“La peor cachetada que me han dado en mi vida me la dio Laura Zapata. En alguna novela fui su hija, se llamaba La intrusa, y me metió un cachetadón porque aparte yo iba de valiente (le dije): ‘tú dámela, no hay que truquearla, tú dale con confianza”, contó entre risas.

Lamentablemente para la intérprete de la maltratada ‘Maricruz Roldán’, la primera actriz le dio una fuerte cachetada muy real en la piel de la malvada ‘Maximiliana Limantour de Roldán’ que asegura la dejó viendo “estrellitas”.

“Yo creo que había desayunado gallo ese día porque me metió un cachetadón que de verdad que quedé como cuando ves estrellitas y dices: ‘madre mía, ¿qué acaba de pasar aquí?”, aseveró.

A pesar del duro golpe, esto no fue lo peor que Sherlyn vivió trabajando en la trama protagonizada por Gaby Spanic y Arturo Peniche, pues en la ficción también estaba pautada una escena en la que ‘Maximiliana’ le corta al pelo a ‘Maricruz’ donde, de nueva cuenta, fue valiente pero las cosas no salieron como esperaba.

“En esa misma novela, (el personaje de Zapata) me cachaba con un novio y me cortaba el pelo. Yo tenía el pelo largo, largo y de valiente le dije: ‘tú, córtame el mío. No pasa nada. Para eso somos actores’, pues en escena, ella agarraba las tijeras y me cortaba el pelo y me metió un tijeretazo por aquí, otro acá y tenía en el pelo como tres mechas horrorosas”, detalló la también cantante.

Ahora a 19 años de aquella telenovela, para Sherlyn el corte que le dejó la famosa actriz sigue siendo lo más “terrorífico” que le paso en este teledrama.

“El corte fue lo peor, la cachetada se te quita pero para que me creciera el pelo, no sabes… Fue terrorífico y en la misma telenovela”, concluyó.

