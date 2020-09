Así es la vida de ‘Chabelita’ de “Carita de ángel” a 20 años del estreno de la novela

View this post on Instagram

Happy birthday to me👑💕✨ Gracias Dios por regalarme otro año más de vida, no tengo nada que pedirte solo agradecerte por tanto amor y bendiciones que me brindas día a día, por mi familia, por mi madre hermosa que me dio la vida @remaolv y me la sigue dando día a día con su amor y su presencia, por mi trabajo, mis amigos, por todo lo hermoso que me rodea. Este año es el más especial porque por primera vez voy a trabajar en mi cumpleaños y de que manera, siempre soñé con cantar en Año Nuevo y en el evento más grande de la CDMX, esta vez junto a mi hermoso equipo de trabajo una de las mejores agrupaciones que tiene la cumbia mexicana @lasonoradinamita quienes sin duda han sido una gran bendición para mi, pero también compartiendo escenario con @angelesazulesmx a quienes he admirado desde niña. Has cumplido y sigues cumpliendo cada anhelo de mi corazón, cada sueño lo has hecho realidad… Solo tú me das vida Dios, tú me despiertas cada mañana llena de salud y fuerza para seguir adelante… Mi cumpleaños despide el año, pero también lo recibe y es por eso que siento que este día vuelvo a nacer a un nuevo inicio, a mejores oportunidades, a todas las sorpresas y aventuras que tienes destinadas para mi vida… Felices 26 y Feliz Pre 2020🙏🏻💕 #blondie #barbie #blessed #happiness #love #girl #singer #music #happybirthday #happybirthdaytome