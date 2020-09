George Clooney estrena cinta a sus 59 años y así es cómo luce

George Clooney fue un icono de la década de los 90 al protagonizar la cinta ER e interpretar al Doctor Doug Ross. Actualmente el actor alista el estreno de su nueva cinta a través de Netflix, llamada Cielo de medianoche.

Brad Pitt cuenta sus inicios en Hollywood: Compitió con George Clooney y ganó el casting para Thelma & Louise El guapo actor reveló que dejó la escuela a poco de graduarse y se mudó a Los Ángeles en busca de una oportunidad

Clooney cumplirá 60 año en mayo del próximo año, sin embargo recordemos como se veía en el famoso show de los médicos.

Warner Channel

Después de su éxito en esta serie, también intérprete a uno de los superhéroes más famosos en Batman y Robin (1997).

Warner

En 2001, la popularidad de Clooney creció gracias al que fue, hasta ahora, su mayor éxito comercial, Ocean's Eleven, la primera de la trilogía.

Cortesía

Ganó un Óscar al mejor actor de reparto por su papel en la película Syriana (2005) y fue nominado como mejor actor por sus interpretaciones en Michael Clayton (2007), Up in the Air (2009) y Los descendientes (2011). En 2013, recibió por la producción de Argo el Óscar a la mejor película junto a Ben Affleck y Grant Heslov. Es la única persona que ha sido nominada a los Óscar en seis categorías diferentes.

Getty Images

Este 2020 George Clooney estrenará en Nteflix la cinta Cielo de medianoche, y así es como lo veremos.

Netflix

¿Qué hay que saber de Cielo de medianoche?

Fecha de lanzamiento de la película: Diciembre 2020

Formato: Película

Director: George Clooney

Basada en el libro de: Lily Brooks-Dalton

Guionista: Mark L. Smith

Productores: Grant Heslov, p.g.a., George Clooney, p.g.a., Keith Redmon, Bard

Dorros, Cliff Roberts

Productores ejecutivos: Barbara A. Hall, Todd Shuster, Jennifer Gates, Greg Baxter

Elenco

George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone con Demián Bichir y Kyle Chandler y presentando a Caoilinn Springall

Sinopsis

Esta historia post-apocalíptica sigue a Augustine (George Clooney), un solitario científico en el Ártico, mientras intenta evitar que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global. Clooney dirige la adaptación de la aclamada novela 'Good Morning, Midnight' de Lily Brooks-Dalton, coprotagonizada por David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir y Tiffany Boone.





Publicidad





También te puede interesar: