¿Habrá nueva versión de Sex and the city con Drew Barrymore?

Sex and the city es una de la series que revolucionó a la televisión, la historia de Carrie Bradshaw y sus amigas es conocida a nivel mundial, y una sensación a finales de los 90 y comienzos de los 2000.

Carrie fue interpretada por Sarah Jessica Parker, quien fuera de su personaje también se volvió un ícono de la moda. Fue una serie que marcó el empoderamiento femenino y que sige siendo exitosa hasta ahora, al transmitirse por el servicio de streaming de HBO.

En un video de YouTube podemos ver como Drew Barrymore se convierte en Carrie Bradshaw en el famoso intro de la serie. La moda, Nueva York, las poses y el ser salpicada por agua, nada le faltó a la actriz que comenzará a trabajar desde niña en la famosa cinta E.T.

Pero, ¿por qué vemos a Drew así?, ¿planean el regreso de Sex and the city ahora con Drew?. Nada de esto en realidad Barrymore sólo recreó la entrada de Sex and the city, como un homenaje a la serie, y lo hizo en el show que la actriz tiene en internet, pero el trabajo resulto adorable.

Un video muestra a Drew Barrymore como Carrie Bradshaw

