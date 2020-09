Actriz de El aro, Yuko Takeuchi, es encontrada sin vida

View this post on Instagram

・ #スキャンダル専門弁護士 マネ:プライド以来のスケートですね 竹:うん、大丈夫(多分) いけるよいってくるわ マネ:…腰引けてるけど? (氷見がスケート出来るか否か 真相は第三話にて)