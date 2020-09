Andrea Legarreta confiesa lo que menos le gusta de su esposo Erik Rubín

View this post on Instagram

Hoy es un gran día para decirte lo increíble que ha sido mi vida contigo. Otro año para crear hermosas historias juntos, para descubrir, para disfrutarnos, para caer y levantarnos, para aprender, para perdonar y valorar. Nos hemos elegido una y otra vez. Y nuestra relación es perfecta por que no lo es. Las verdaderas historias de amor nunca tienen final. Feliz aniversario #20 Te amo @andrealegarreta #aniversario