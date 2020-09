Consuelo Duval conquista con un pantalón skinny, top verde y botas de combate

Consuelo Duval está más feliz que nunca ya que venció el Covid-19 y actualmente se encuentra muy bien de salud y sin secuelas por esta infección. Así lo hizo saber en su galería de Instagram donde recibió apapachos de todos sus fans y amigos.

"Hoy vuelvo a sonreír con el alma! He sido dada de alta y el Covid ya no está en mi cuerpo. Gracias a Dios por sobre todas las cosas por no soltarme nunca de su mano! A mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, amigos, y a mis chingaderitas por sus palabras de aliento, por sus oraciones", escribió en su perfil de Instagram al publicar una foto suya sonriendo.

Consuelo Duval muestra su cuerpazo en pantalón skinny, top verde oliva y botas de combate

Una vez superado el coronavirus, Consuelo Duval retomó la promoción de la nueva temporada del reality ¿Quién es la máscara?, donde comparte en el jurado con Carlos Rivera, Juan Pablo Zurita, Yuri, Omar Chaparro y Natalia Tellez.

"Es que yo los amo con la fuerza de los mares y con el ímpetu del viento. Desde siempre y para siempre juntos", escribió al compartir una foto junto a sus compañeros, donde ella deslumbraba con un espléndido vestido de seda verde esmeralda.

Pero en el programa Netas Divinas que conduce para Unicable, siempre termina enamorando a sus fans con los atuendos sencillos y casuales que usa, como este look de pantalón skinny gris plomo, que combinó con un top verde oliva off shoulder y un par de botas de combate.

Consuelo Duval derrocha elegancia en vestido dorado de brillantes con sexy escote Regresó a las grabaciones de la segunda temporada de ¿Quién es la máscara?

Pero la elegancia nunca abandona a Consuelo Duval, y así lo demostró en una de las pasadas grabaciones del reality ya que presumió su belleza en un vestido plateado recubierto de brillantes y de Escote profundo.

