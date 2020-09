Kendall Jenner cautiva en su look chic de suéter estilo tie dye, junto a la elegancia de Hailey Bieber a su regreso a Los Ángeles

View this post on Instagram

SELFIE FIRST📸 @haileybieber snapped a selfie with her giant @versace billboard while in Milan for fashion week⚡️ Pic: @justjared / Backgrid . . . . . #galsandthecity #haileybieber #hailey #haileybaldwin #milanfashionweek2020 #milano #bieber #bieberfever #justinbieber #bieber2020 #bieberlove #biebers #bieberfamily #bieberpower #biebernews #style #styleoftheday #styleinspiration #versace #versacesunglasses #versaceversace