Metalero sigue inspirando memes por su parecido con El Chavo del 8

Phil Claudio González nunca imaginó que una fotografía le cambiara tanto la vida en las redes sociales, al punto de volverse tan popular en varias partes de Latinoamérica, en especial en México por su gran parecido a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

El productor y músico argentino se sigue sorprendiendo con la cantidad de comentarios y memes que navegan por Internet. El metalero trabaja en un bar llamado Montana en Buenos Aires, donde también han llegado curiosos para ver qué tanta similitud tiene a El Chavo del 8.

El músico vive en Argentina y en los últimas semanas ha protagonizado momentos especiales por su gran parecido a Roberto Gómez Bolaños Chespitiro. Él es Phil Claudio Gonzales, a quienes llaman cariñosamente Chavo.











El productor argentino de música de metal aumentó su popularidad por que su parecido con el comediante mexicano ya cruzó las fronteras y muchos se han puesto creativos para manifestar su admiración a través de memes.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh, me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojó ni mucho menos, ahora hay muchos pelotudos bardeando a los cuales los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más pelotudo, es para reírse un poco, no para bardear. Un poco de humor para este momento de m…”, comentó hace días en sus redes sociales.



Reacciones en redes sociales

Los seguidores del comediante mexicano han externado su opinión respetando la imagen de Chespirito, pero celebrando con humor el notable parecido.







“Sos mi ídolo chavito metalero saludos desde EL SALVADOR”

“Saludos desde México esta chido que te parezcas a El Chavo del 8 yo crecí viéndolo y está chido que seas metalero y te parezcas a él saludos”

“Buena tu música , tal vez este acontecimiento ayude a impulsar más tu música. Ánimo”.

“Genioooooo!! Están hablando de Vos en toda América Latina!!! SOS un Groso!”

“Lo bueno que lo tomas a broma, y eso es insuperable!”

“Saludos desde México estimado Phil, que bueno que lo haya tomado con humor y madurez, y cómo decimos algunos, si del cielo le caen limones, aprenda a hacer limonada”.

