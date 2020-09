Sarita Sosa entrevista a su madre Sara Salazar ¡Revela secretos de José José!

Este 28 de septiembre se cumple un año de la muerte de José José. Por esta razón, su hija Sarita Sosa le realizó una entrevista a su madre, Sara Salazar con el fin de recordar algunos momentos de la vida de "El príncipe de la canción", lo cual sorprendió a miles, pues son pocas las ocasiones en las que Sarita y su madre hablan tan abiertamente del cantante tras su muerte.

Durante la entrevista entre madre e hija para el programa Despierta América, Sara Salazar recordó cómo conoció a José José y cuáles fueron los momentos más especiales que vivieron como pareja.

"Lo conocí aquí en Miami, él tenía un departamento cerca del mío", mencionó Sara Salazar en la entrevista. Además afirmó que se enamoró de José José cinco minutos después de conocerlo.

"¿Cuál es la canción que él mas te cantaba? porque yo sé que él te cantaba", pregunto Sarita a su madre, quien respondió que le cantaba Cuando vayas conmigo. Asimismo Sara Salazar reveló que el momento más especial que vivió con José José fue cuando Sarita nació; además destacó que el intérprete de "El Triste" fue un padre muy presente y le ayudaba a cambiar pañales.

También recordaron que José José siempre atendía a sus seguidores y siempre les mostraba su cariño. "Creo que fue en Ecuador en un pueblito que fuimos, no había escenario, no había nada y no voy a olvidar la cantidad de gente que llegó y lo único que había eran algunas bocinas, algunos micrófonos y ahí estaba mi mamá y mi papá seteando la batería y todos los instrumentos en tierra y tocamos ahí y fue el recuerdo más bello que me llevé yo de mi papá que nunca le importó que hubieran 10 mil personas, 20 mil o si fueran tres o cuatro o si había un escenario o si no había un escenario, él siempre les daba todo de él a sus fans", dijo Sarita.







































Sara Salazar aseguró que para ella ha sido difícil aceptar que ya no está José José. "Si voy a cocinar, cocino doble para él y para mí y muchas cosas me pasan, es una etapa que uno va pasando en la vida y yo todavía voy superándola, fueron muchos años de matrimonio", dijo Sara, quien resaltó que lo que más extraña de José José son sus consejos.

"No solamente yo también los consejos que les daba a sus amigos, quienes también lo extrañan", indicó Sara Salazar, quien no pudo evitar que su hija soltara en llanto al recordar a su padre.

