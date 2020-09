Ana Cirré se rebela contra el sistema a través de la música

Ana Cirré se encuentra desde el pasado 15 de marzo en Canadá, donde vive los cambios que enfrenta al mundo y que le ha provocado una trnsformación al momento de abordar la música.

La cantautora española estrena este martes su segundo sencillo Hoy, con el cual alza la voz y envía un mensaje de “más amor y paz”.

La compositora derramó algunas lágrimas por lo que ocurre en el mundo.

“Quiero llorar, perdón, lloro de felicidad y de emoción por este tiempo que estamos viviendo. Lloro porque me rebelo contra el sistema, contra lo que está pasando, pero siempre lo hago desde el amor, desde el corazón, con las ganas enormes de aportar y poder cambiar esto que nos está sucediendo. Me inspiro en lo que sentimos desde nuestras casas. Mi trabajo es cantar ser una comunicadora y utilizó esto que Dios me dio que es la comunicación, la voz y la creación para poder mandar un mensaje”, compartió Ana Cirré.

Hoy es el título de su segundo sencillo que se incluye en su nuevo disco Invencibles, que estrena el video este martes a las 20:00 horas por todas las plataformas digitales y redes sociales.

"Es un día muy importante porque es la presentación del segundo sencillo del disco que se llama Hoy. La canción en si dice tanto, dice todo. Me siento muy contenta con este material muy leal y fiel a lo que siento y pienso, de lo que quiere el mundo y la vida como artista, mujer y ser humano. Siento que no soy la única, somos muchos lo que estamos pensando y sintiendo esto que está viviendo la canción. Siempre me ha gustado darle una utilidad práctica a la música y he encontrado en estos momentos que a través de algo tan poderoso como la voz, la música y la energéa puedes ayudar muchísimo. Quiero gritar: 'Nada ni nadie me va a detener"".

El tema se escribió antes de la pandemia, pero la artista señaló que se estrenó en el momento justo: "Hoy la compuse en enero de 2019, es la primer canción que nació en ese año y es muy curioso ver cómo estas canciones que yo compuse hace un año, que de alguna forma se llevan cocinando 17 años, vienen a tomar fuerza y relevancia en este momento que vivimos. Por ahora, no me apetece coger la guitarra y componer, mi energía está enfocada en sacar estas canciones que bendito Dios salieron antes".

Agregó, "es un compromiso social y humano que tengo hablar sobre los problemas sociales. Sinceramente ya no estoy para que resuelvan mi existencia cuando, siento que están haciendo lo contrario… me la están complicando. Mi intención en este momento es la acción, no lo quiero hacer desde la violencia, porque las manifestaciones si funcionan, pero no acaban de resolver de manera inmediata".

Género urbano

Ana Cirré habló sobre el tema del reguetón y su repercusión en los jóvenes de todo el mundo.

"Hay que darles otras alternativas a la música para hacer jóvenes pensantes, que tengan criterios para que puedan tomar sus propias decisiones, pero basado en la información, no en la desinformación; no en amor de eso de muévelo, quítalo, te doy la vuelta, con o sin ropa. No voy a nombrar más cosas porque se ve feo, pero tiene que venir alguien al quite, tenemos que venir al quite otros artistas para trabajar desde otro lado la humanidad".

