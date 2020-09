'La nena', de Una familia de diez, fascina en un jumpsuit con estampado de cuadros y tenis amarillos

View this post on Instagram

Por fin después de tanto tiempo pude cumplir un sueño más. Sigo muy emocionada,porque el día de ayer fue el lanzamiento de mi línea de lipstick, MELTBYXIRIMOLA de la cual les voy a ir contando poco a poco,cómo logramos este gran proyecto. Gracias 🕋 @meltingpotmex por recibirnos, 🧴@torongiaoficial por ser parte de cada uno de mis eventos, @2funandmore por seguir apoyándome . El lipstick que estoy usando es: Nube ☁️ . #ATH🍄