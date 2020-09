Andrés Palacios revela que llegó a sentirse excluido en la televisión por su aspecto físico

Andrés Palacios se encuentra en el mejor lugar de su carrera triunfando como el protagonista de Imperio de mentiras pero para llegar al lugar en donde está, el actor tuvo que superar el rechazo en numerosas oportunidades y no por sus habilidades interpretativas, sino por su aspecto físico que no se acoplaba a los arquetipos que dominan en televisión.

Además de las pruebas propias de la carrera, el nacido en Chile se enfrentó en su intención de conquistar las pantallas al hecho de no ser el típico rubio que tanto buscan para estelarizar. No obstante, cuando comenzó su transitar, se mantuvo constante, no decayó y ahora se ha impuesto como uno de los galanes más queridos por los televidentes siendo tal y como es.

En la actualidad, aunque este guapo artista de 45 años se está apoderándose de la TV con su papel del policía ‘Leonardo Velasco’ en el nuevo teledrama estelar de Televisa, aún tiene fresco en la memoria todo lo que ha tenido que atravesar en sus 20 años de trayectoria para sentarse en el lugar donde está. Entre estos obstáculos, recuerda precisamente el sentirse excluido en la industria del entretenimiento por no cumplir ciertos cánones físicos.

Andrés Palacios: “Siempre hemos sido presa de las modas”

En una entrevista con la revista TVyNovelas publicada este lunes 28 de septiembre, Andrés Palacios resumió cómo había sido su trayecto para el cumplimiento de sus sueños y destacó que aunque fue un camino duro, de mucha preparación, sí llegó a sentirse limitado a hacer determinado tipo de personajes debido a los estereotipos que imperan en la pantalla chica.

“Ha sido un camino de muchos años, un camino que soñé y para el que me preparé y estudié. Toqué muchas puertas, no todas se abrieron, algunas de las que se abrieron lo hicieron en función de un estereotipo, de lo que se consideraba la belleza de una cierta moda o tendencia, y eso nos llevaba o nos limitaba por una cuestión de etnia, de cultura, de color de ojos, de piel, de pelo, hacia cierto perfil de personajes”, comentó la estrella que creció en México.

Sin embargo, Palacios aseguró que comprendió que si bien no podía cambiar lo que le “había tocado tener” sí podía prepararse más y trabajar más duro.

“Aunque no fue fácil, siento que fue un camino de mucha constancia, mucha preparación; me comprometí conmigo mismo para manifestarme que, de alguna u otra manera, esto que me había tocado tener no lo podía alterar, pero lo que sí podía cambiar era mi manera de actuar, de interpretar, mi manera de construir el personaje y contar la historia. Eso me fue llevando a que otras más puertas, diferentes, se abrieran”, destacó.

El padre de dos además confesó que durante su carrera sí que se había sentido excluido de algunos proyectos por no ser "el rubio" de ojos claros idealizado.

“¡Claro! Es que, inevitablemente, siempre hemos sido presa de las modas, de los formatos y de las tendencias. Me parece que es algo que hemos transitado y seguiremos transitando todo el tiempo, pero así, de esa misma manera, se va modificando”, admitió.

“Entonces si en algún momento, la moda era tal o cual color, lo latino o lo europeo, todo se va moviendo, y me parece que, sin pensarlo, cuando yo era más joven, y no imaginaba este presente, tal vez no lo consideraba, pero como la vida ha ido cambiando, y las tendencias han ido cambiando de lugar, los contenidos, y las narrativas, pues me parece que soy un afortunado de encajar en este nicho que no se había explotado de esta manera, por eso lo veo valioso y gratificante”, explicó al medio.

Asimismo, Andrés Palacios habló con la revista sobre la química que tiene con su compañera protagónica en Imperio de mentiras, Angelique Boyer, quien interpreta a la curadora de arte ‘Elisa Cantú’.

“Es interesante, digamos que también es inevitable no tenerla, pues el trabajo y la experiencia lleva a construir relaciones más empáticas, más cercanas, y con el estilo que estamos manejando van a ver cómo esta historia lo va a mover, más de adentro que de afuera”, concluyó.

El público puede ver a Andrés Palacios convertirse en el talentoso y honrado agente policial ‘Leonardo Velasco’ en Imperio de mentiras, una telenovela que se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

