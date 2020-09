Ellos son Brandon y Khiabet, los talentosos hijos de Arturo Peniche

Aunque el actor Arturo Peniche y su esposa, Gabriela Ortiz, se separaron hace poco más de un mes tras 38 años de casados, la expareja estará para siempre unida no solo en los cientos de momentos que vivieron juntos durante casi cuatro décadas sino también en la hermosa familia que formaron junto a sus queridos hijos, Khiabet y Brandon.

“Me di cuenta de que le estorbo”: Arturo Peniche se separa de su esposa tras 38 años de matrimonio El actor se casó a los 20 años de edad con Gabriela Ortiz y asegura que no se divorciará.

Los retoños de este matrimonio, actualmente afectados con la separación de sus papás, decidieron seguir los pasos de su progenitor en el medio artístico pero han logrado abrirse brecha en la industria del entretenimiento por mérito propio al demostrar por sí mismos el gran talento, carisma y atractivo que llevan en la sangre.

Así son Khiabet y Brandon Peniche, los guapos retoños de Arturo Peniche y Gabriela Ortiz

Khiabet Peniche es la primogénita del protagonista de María Mercedes. Desde siempre, supo que su sueño era dedicarse a la actuación como su papá; no obstante, ella ha luchado sola por su incursión en el medio artístico pues, contrario a lo que muchos piensan, ser hija de Arturo Peniche no le ha facilitado su carrera.

“Esto ha sido muy difícil para mí, pero no quito el dedo del renglón, llevo 10 años en la búsqueda de mi gran oportunidad; se me cruzó por ahí la licenciatura en Publicidad porque mi papá me dijo que esta es una profesión muy difícil, y gracias a Dios tengo un negocio que me da para comer”, contó en una entrevista a TVyNovelas.

A este medio además confesó que el reconocido actor no la ha ayudado para entrar en la industria del entretenimiento. “No, él siempre ha dicho que lo que hagas en la vida lo tienes que hacer por ti, pero me ha preparado lo suficiente para los fregadazos de la vida”, comentó.

Además enfatizó en aquella oportunidad que jamás la ha recomendado pero cree "que es bueno porque sí vemos muchos recomendados en el medio, y está padre que lo hagan, pero si un día logro tener éxito será increíble decir que lo hice sola”.

Afortunadamente para Khia, gracias a su tenacidad y talento logró abrirse paso en el mundo de la actuación ganándose sola papeles en numerosas producciones donde ha brillado con sus dotes artísticas tales como La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Like, la leyenda y Médicos, línea de vida, entre otros.

De igual forma, se ha desempeñado como conductora de televisión en programas como ¡Cuéntamelo ya! y Hoy.

En cuanto a su vida personal, la mujer de 36 años ha conformado una familia con su pareja Alfonso Urquiza, con quien concibió a su primogénito, Lucca, el 12 de febrero de 2016.

El pequeño no solo es su primer y único hijo hasta la fecha, también es el primer nieto del actor, quien desde entonces es un muy feliz abuelo.

Por otro lado, Brandon es el hijo menor de Arturo Peniche, quien al igual que ‘Khia’ también sintió vocación desde muy joven por las artes escénicas y decidió seguir las huellas de su papá en mundo actoral.

A diferencia de su hermana, él arrancó su trayectoria siendo un jovencito de apenas 13 años. De acuerdo a Las Estrellas, su primer papel fue en un capítulo del programa Mujer casos de la vida real en 1998. Después, siguió actuando en el show de comedia Qué nos pasa, logrando un gran reconocimiento como talento infantil.

No obstante, no fue sino hasta que le dio vida a ‘Dylan Carrasco Moret’ en la telenovela de 2009 Verano de amor que su carrera actoral logró despegar por completo y se posicionó como todo un galán. A partir de ese momento, la estrella sería imparable actuando en decenas de proyectos.

Niña de mi corazón (2010), Ni contigo ni sin ti (2011), Un refugio para el amor (2012) y Corazón indomable (2013), La malquerida (2014), Que te perdone Dios (2015), A que no me dejas (2015), Un camino hacia el destino (2016) y Tres Milagros (2018) son solo algunas de las producciones en las que el también famoso conductor de Venga la alegría ha participado.

Su último trabajo actoral fue en el melodrama de 2019 La reina soy yo junto a Michelle Renaud, Lambda García, Mane de la Parra y Polo Morín.

Con respecto a su vida privada, el histrión de 34 años contrajo matrimonio en 2017 con Kristal Cid, hija de Sharis Cid, con quien se convirtió en papá de una pequeña nena a la que llamaron Alessia en 2018.

Actualmente, la pareja, que hace poco superó el coronavirus, se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé, un varón que esperan tener en brazos para noviembre.

Finalmente, los hijos de Arturo Peniche gozan de una gran y cercana relación entre sí, hecho que han evidenciado en numerosas publicaciones en sus redes sociales.

En septiembre del año pasado, por ejemplo, Brandon subió una foto junto a su hermana donde le expresó en breves palabras el gran amor que le tiene. “El mejor regalo que me pudieron dar mis papás fue mi hermana y siempre estaré agradecido por ello. Te amo Khiabet Peniche”, redactó al pie de la postal.

También te puede interesar: