Carlos Ballarta se adapta a la nueva normalidad para el stand up

Carlos Ballarta suele andar por la vida con su larga cabellera, lentes oscuros y desarrollando su proceso creativo. Él ha dicho que oculta su mirada por la pena que siente al presentarse ante el público. El standupero se ha convertido en esos personajes que divide opiniones por su estilo al hacer comedia.

“Lamentablemente a alguien le va a molestar algo, inevitablemente algo que digas o expreses alguien va a sentirse afectado. Creo que irte con cuidado para evitar esos roces es más desgastante que simplemente hacer tu chamba. Entiendo la parte de la gente que se lo toma muy a pecho o en serio, pero la responsabilidad del comediante es hacer comedia en el escenario, lo que digas debajo de el ya es responsabilidad propia y no se te puedes excusar en la comedia si la gente encuentra algo en mis rutinas que no les parece”.

Agregó, “simplemente es tomar cartas en el asunto y decirles que es el tipo de comedia que intento hacer, a lo mejor no tuve el mejor tacto para decir algo, pero estoy intentando hacer mi trabajo”.

Carlos Ballarta, quien ha llevado su comedia a plataformas digitales y teatros, es considerado uno los exponentes más populares del género, quien está listo para realizas su primer show dentro del formato autocinema en Guadalajara.

“Es un formato distinto con la peculiaridad que la gente no está en contacto una con la otra y no está respondiendo inmediatamente con risas ante los chistes, porque lo está disfrutando desde el auto. Es un poco complicado, porque no tienes la risa de la gente que da la pauta para recordar que es lo que sigue, pero a fin de cuentas es lo mas similar al formato stand up que se puede. No hay forma de hacer un show a que la gente quiera acudir bajo condiciones normales, no se puede, la única forma que encontré ahorita para poder hacer lo más similar a stand up es en el formato de autocinema, prefiero hacer eso a no hacer stand up”.

El comediante mexicano adelantó que no habrá discriminación para los automóviles.

“Queremos darle a la gente este show para que salgan a entretenerse, que se rían e intenten llevar una vida lo más normal que podamos, para algunos es complicados, algunos podrán tachar,e de irresponsable, pero en mi caso, los estragos emocionales de la pandemia es la falta de distracción. No discriminaremos a ningún modelo de autos [risas]".

En planes

Creativo. “Trabajo en escribir nueva comedia y estudiar otro tipo de comedia, para desarrollar un modo de pensamiento que me permita generar nuevos temas para poder llevarlo al escenario. La crítica me ha permitido ver con lupa mi trabajo, eso lo agradezco”.

Proyectos. “Experimentando una nueva forma de vida, y mucha de la audiencia tiene mi edad eso me permite mostrar mi manera de ver la vida con mi estilo. Quiero escribir un programa, una película de comedia y poder entrarle de lleno a la producción de contenido audiovisual de comedia, con sketches, programas y podcast. Quiero hacer muchas cosas, ahorita no tanto [risas], pero es una faceta que quiero desarrollar”.

Doblaje. Carlos Ballarta participa en la cinta animada Lupin III: El primero, en la que da voz a Arsenio Lupin, que se estrenará el 15 de octubre en México.

¿Cuándo y dónde verlo en Guadalajara?

Carlos Ballarta en el Autocinema Live Explanada el 1 de octubre a las 21:00 horas. Costo: 850 pesos por coche con cuatro personas y 150 pesos por un quinto acompañante.

