José Ron afirma haber visto un OVNI: “Vi cómo se movía, cómo desaparecía”

Tras ser noticia por la culminación de su contrato de exclusividad con Televisa, el actor José Ron volvió a causar revuelo entre sus seguidores en redes sociales pero esta vez al compartir la experiencia fuera de lo común que vivió: el avistamiento de un OVNI.

"La paso mal": José Ron revela cuáles escenas le da temor grabar El actor "sufre" al grabar algunas secuencias luego de un accidente que lo marcó de por vida.

A través de su cuenta en Twitter, el histrión aseguró la madrugada del pasado domingo 27 de septiembre en un par de publicaciones que había observado un objeto volador no identificado en el cielo por primera vez en su vida sin precisar detalles como la hora exacta, el lugar donde se percató de la presencia o las características de dicho objeto aparentemente extraterrestre.

“¡Acabo de ver un OVNI¡ ¡Y es neta! ¡Es real! ¡No mam*s!”, escribió impresionado en tuit que rápidamente obtuvo centenares de reacciones por parte de sus admiradores. “Sí, ya sé que muchos no me van a creer, pero ¡me tocó verlo con mis propios ojos y me consta!”, enfatizó, enfrentándose a la incredulidad de muchos usuarios.

Acabo de ver un ovni!!! Y es neta! Es real ‘!! No mames 😱!!!!!! — José Ron (@JoseRon3) September 27, 2020

Si ya sé que muchos no me van a creer, pero me tocó verlo con mis propios ojos y me consta!!!! — José Ron (@JoseRon3) September 27, 2020

Apenas unas horas más tarde, Ron acudió a su cuenta en Instagram para extender un poco más sobre la inusual vivencia que lo había dejado pasmado y agregó que había apreciado cómo se movía y “desaparecía”.

“Sé que muchos no me van a creer y seguramente van a decir este güey qué, pero como hoy les puse en la madrugada en mi Twitter y nadie me puede decir lo contrario porque me tocó, porque me consta, porque lo vi con mis ojos. Me tocó ver un OVNI, vi cómo se movía, cómo desaparecía. Cañón, neta”, insistió en un clip publicado a través de sus historias en Instagram.

Usuarios muestran apoyo a José Ron tras su experiencia con un OVNI

Si bien José Ron no es el primer famoso que declara haber visto un OVNI, su testimonio abrió un nuevo debate entre los internautas pues aunque muchos lo cuestionaron tras leer su experiencia, otros apoyaron su declaración y lo defendieron compartiendo anécdotas similares.

“¡Te creo! Yo también los he visto. Más de tres veces, en diferentes lugares. Te vas a encontrar con gente que te desacreditan todo, así son porque están tan cerrados que no ven ni lo más mínimo. Felicidades, no eres de los ciegos”, le congratuló un usuario de Twitter.

Otro también le manifestó apoyo: “Yo también he visto por las montañas del sur de Monterrey, ya son varias veces (…)”. Mientras, un tercero no descartó el argumento del actor, pero le pidió más detalles: “Es demasiado ingenuo pensar que en la inmensidad del Universo, somos los únicos seres con vida. La pregunta es: ¿dónde lo viste y cómo era?”.

Por último, un cuarto, le preguntó: “¿Y no pudiste sacar foto? Es que ahora sin fotos no creemos nada”.

Actualmente, José Ron se encuentra tomándose un breve receso de la actuación tras un gran año para él a nivel profesional luego de protagonizar Te doy la vida y el remake de Rubí, dos de los más grandes éxitos televisivos del año.

Por otro lado, aunque su nombre sonó para estelarizar el nuevo melodrama de la televisora de San Ángel ¿Qué le pasa a mi familia?, el actor finalmente decidió rechazar la propuesta laboral por motivos que no hizo públicos aunque según medios, se enfocará ahora en su música.

