¿Quién es quién en Luis Miguel, la serie temporada 2?

View this post on Instagram

Me niego a estar solo… 🎤 Así que es momento de presentarles al elenco que se une a Luis Miguel, la serie. ☀️ Macarena Achaga @macabeso – Michelle. ☀️ Fernando Guallar @fernandoguallar – Mauricio Ambrosi. ☀️ Pablo Cruz Guerrero @pablocruzguerrero – Patricio Robles. ☀️ Juan Ignacio Cane @juanignaciocane – José Pérez. ☀️ Teresa Ruiz @_teresaru – Azucena. ☀️ Valery Sais @valery_sais – Michelle joven. ☀️ Axel Llunas @llunasaxel – Sergio Basteri joven.