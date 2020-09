Estas fueron las fuertes declaraciones que ofreció Macky González a sus fans tras la final de Guerreros 2020

Macky González, quien fuera la capitana del equipo campeón "Los Cobras", en la primera temporada de Guerreros 2020, no deja de generar controversia aún después de culminado el reality deportivo en el que varias veces fue cuestionada su actitud y comportamiento.

Esto la hizo merecedora de memes, calificativos y demás comentarios negativos que la siguen persiguiendo, pues este fin de semana dedicó unas horas a responder las inquietudes de algunos fans quienes preguntaron cómo se sintió con esta experiencia y si era posible que participe en otros espacios de competencia., dejando a más de uno sorprendido.

Macky González reveló el por qué "traicionó" a TV Azteca para participar en Guerreros 2020 en Televisa La atleta expresó a través de su cuenta en Instagram las razones que la llevaron a ser la líder de "Los Cobras".

Estas fueron las fuertes declaraciones que ofreció a sus Macky González a sus fans

"No volveré a otro reality. Entendí muchas cosas personales: era una persona confiada e ingenua y ya no lo soy". Sus respuestas fueron tajantes, directas y llenas de cierto sarcasmo con el que dejó a sus seguidores impactados, pues muchos consideraban que estaría feliz por haber culminado esta etapa con éxito. Y sucedió todo lo contrario, al parecer quedaron muchas asperezas y malo recuerdos de Guerreros 2020, a pesar que demostró lo contrario en sus publicaciones.

Durante el carrusel de preguntas y respuestas, Macky también dejó claro que quiere dejar atrás todas las presiones físicas y psicológicas que vivió no solo en Guerreros 2020 sino también en Exlatón en donde ella también estuvo presente.

Y como era de esperarse lazó una fuerte crítica al espacio deportivo producido por Magda Rodríguez: "Tuve que reclamar mucho más. No siempre hice mis reclamos en tiempo real. Es lo que pasa cuando no hay árbitros". Esto lo comentó tras una pregunta que le hiciera una usuaria sobre el por qué ella siempre se quejaba y daba sus respectivos "pataleos".

Pero a pese a ello, no dudó en expresar que fue una bonita experiencia y debido a la falta de "seriedad" siempre estaba a la defensiva: "Me siento contenta y satisfecha con los finales que tuve. Abría mi corazón con facilidad, ya no. Me di cuenta que algunas personas no tienen mis valores o mi educación".

