"La reina Letizia quería un empresario o alguien muy reconocido, con buena reputación", dijo examiga de la monarca

La reina Letizia de España es uno de las personas más polémicas de la realeza, y ahora una periodista que la conoció ha hablado sobre las aspiraciones de Letizia antes de ser reina.

La Reina Letizia de España visita la Cruz Roja de Polanco Doña Letizia realiza una visita en México, un país que tiene gran importancia para ella. Esta es su agenda en el país.

La argentina Evelyn Von Brocke acudió al programa Podemos de la cadena Telefe. donde habló de la amistad que sostuvo con reina, a quien conoció en 2001, al cubrir los atentados terroristas en las torres gemelas de los Estados Unidos.

"En ese momento yo vivía afuera. Éramos cronistas de televisión y cubrimos ambas el 11 de septiembre. Era por una semana y trabajamos juntas como cinco meses", dijo Von Brocke, y agregó, "estábamos todo el día juntas. Cuando cubres una fatalidad estás todo el día, hablábamos de todo".

También comentó que después de que Letizia regresó a España y ella a Argentina, su amistad desapareció. "No volví a hablar con ella. Creo que por protocolo. Me despedí de ella un día antes de que se casara. Me atendió. A ella le sacaron los números y todo. Me dijo 'me están por sacar el celular, no voy a poder hablar con ninguno de mis compañeros'. Le dije 'te deseo lo mejor, mucha suerte' y listo. Corto, preciso y chao".

Andy Kusnetzoff también fue cuestionada si ella alguna vez se esperó que Letizia se convirtiera en alguien importante, y ella dijo: "Letizia lo tenia clarísimo. Sabía muy bien cuáles podían ser algunos de sus candidatos. Ella sabía que tenía que tener determinadas cuestiones para el ser candidato en su vida. Ella quería un empresario o alguien muy reconocido, con buena reputación", afirmó.

También te puede interesar: