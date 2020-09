Sharis Cid reacciona a la supuesta relación con Arturo Peniche

Luego de que una fuente cercada a la familia Arturo Peniche asegurara a la revista TV Notas que Sharis Cid había sido la tercera en discordia en e matrimonio del actor con Gabriela Ortiz, la actriz salió en defensa de su imagen.

Sharis Cid ¿causante de la separación de Arturo Peniche y su esposa? “Gaby no soportó que Sharis le coqueteara a su marido en su propia casa durante su ausencia, que se anduviera paseando con poca ropa", dijo una fuente

En respuesta a la ola de críticas y comentarios que recibió la actriz y empresaria, concedió una breve entrevista al programa Venga la alegría, en la que defendió su honor y negó cualquier señalamiento por parte de la revista.

“Es un tema que nos afecta a todos. Ya no nos podemos quedar calladas como mujeres; hay que proteger a la mujer y la violencia contra la mujer”, expresó Sharis a Flor Rubio.

Cid dijo que es momento de dejar de lado los ataques en contra de las mujeres, en medio del contexto social en que vive México.

“Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos. Lo único que puedo decir es que no crean todo, esto no se va a quedar así”, sentenció Cid.

Además, aseguró que lo que le hizo la publicación es algo vil, que atenta en contra de su papel y honor, puesto que nunca ha dado de qué hablar.

“Gracias a Dios… es un chisme estúpido; no tiene ni pies. No tiene ni pies, ni cabeza, sin fundamentos, es una vileza. Levanto la voz por todas las mujeres del mundo, porque no es justo que se siga tratando a la mujer de esta manera. Es violencia contra la mujer”, concluyó.

A través de su cuenta en Instagram, Sharis aseguró que se encuentra bien, a pesar de los chismes. "Con la cabeza en alto, con el corazón más feliz que nunca y que sigan hablando”.

Arturo Peniche anunció hace unos días que se separaría de su esposa Gabriela Ortiz después de casi 40 años de tener un matrimonio que parecía estable, pero fue el mismo actor quien reveló que “siente que estorba”.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos es ti, es porque ya estas estorbando; entonces para el buen entendedor, como yo, pocas palabras. Ya siento que estorbo, ya siento que no funciono como hombre, ya siento que no sirvo. Entonces, yo tengo ganas de seguir funcionando como hombre y de seguir amando”, dijo Arturo Peniche en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

