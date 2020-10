Alejandra Robles Gil cuenta lo "fuerte" que fue grabar las escenas del secuestro en "Imperio de mentiras"

En Imperio de mentiras, el destino de ‘María José Cantú’ ha mantenido en vilo a los espectadores desde que al comienzo de la trama fuera secuestrada por la banda de ‘Darío Ramírez’ para manipular a su hermana 'Elisa', el papel que interpreta Angelique Boyer.

Esta joven vivió aterradoras circunstancias secuestrada por órdenes del malvado ‘Eugenio Serrano’ hasta el capítulo 12 de esta nueva telenovela estelar de Televisa, emitido este martes 29 de septiembre, cuando finalmente fue rescatada en un operativo policial liderado por el agente 'Leonardo Velasco'.

Sin embargo, como era de esperarse, el personaje quedó alterado tras vivir esta traumática experiencia que no solo fue difícil de atravesar para ella, también lo fue para Alejandra Robles Gil, la actriz que le da vida a este rol.

Alejandra Robles Gil revela cómo fue grabar el secuestro en Imperio de mentiras

Durante una entrevista a Las Estrellas publicada en las redes sociales del melodrama, la intérprete de 30 años contó que el rodaje del rapto fue “muy fuerte” para ella e incluso confesó que solo con entrar en la habitación donde era retenida ‘Majo’ ya se sentía verdaderamente secuestrada y vulnerable.

“Grabar las escenas del secuestro fue muy fuerte. Es un set que se convirtió en una parte que literalmente para mí, Alejandra Robles Gil, me transportaba en automático a quien era ‘María José’. Estaba muy fuerte porque yo nada más entraba en ese cuarto y veía las paredes que tenía (…) y me ponían en una situación muy vulnerable”, relató con lágrimas en sus ojos.

Instagram: @imperiodementirasof

“Fue un set que estaba impresionantemente real, bueno era una casa en realidad, pero de verdad sí me hacía sentir secuestrada, me hacía sentir frío, polvo, todo… No se me olvidan los olores”, explicó.

Robles Gil, cuyo rol terminó insospechadamente enamorado de su secuestrador y resentida con su hermana ‘Elisa’, además agregó que puede recordar cada detalle de aquella locación pero al final la difícil vivencia la ayudó a descubrir a la menor de las ‘Cantú’.

“Es que son detalles que al final los seres humanos siempre registramos en nuestro cerebro y que te llevan a una circunstancia en específico y ese set para mí sí fue algo que me ayudó a descubrir quién era ‘Majo”, concluyó.

Por otro lado, el actor que interpreta a ‘Darío’, Iván Arana, también habló al respecto y destacó que rodar este tipo de secuencias inevitablemente puede llegar a tocar “fibras” en la vida real, por lo que intentó cuidar mucho a su pareja en la ficción.

“Es complicado porque sí hay mucha violencia y yo creo que tiene que haber un contraste. Yo traté de cuidarla mucho junto con mis compañeros maleantes. Yo les decía que la cuidáramos porque de repente sí llegan a tocarse esas fibras por más que sea ficción (…)”, señaló el histrión.

Asimismo, Arana realzó la importancia de mostrarse aprecio tras actuar estas escenas fuertes y asegurarse de que el compañero esté bien. “Creo que es muy importante en los actores, en esas escenas de violencia, el contraste, y cuando se apagan las cámaras y las luces tenemos que darnos un abrazo y decir: ‘oye, estamos bien”, concluyó.

A pesar de que ‘Majo’ ya es libre, la audiencia continúa impactada con la relación surgida entre esta joven y ‘Darío’, cuyo romance ha desatado todo un debate en las redes sociales, en especial luego de que ambos se confesaran sus sentimientos y sellaran su amor.

Este par por ahora tuvo que separarse pero el público podrá conocer qué pasará con ellos en Imperio de mentiras, melodrama que se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

