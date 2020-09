Diente D'Oro está listo para estrenar El petate del muerto desde Guadalajara

Diente D'Oro se ha vuelto un hombre poderoso en la comedia, su estilo norteño, franco y mal hablado ha logrado incursionar más allá de las plataformas digitales. Ahora, está listo para traer sus “barbaridades” junto a Jis, Trino y Michelle Rodríguez para hacer una presentación irrepetible con el estreno de El petate del muerto desde Guadalajara.

Su creador, Fernando Bonilla, charló sobre este espectáculo que se transmitirá vía streaming.

“Es la primera vez que lo hacemos, no sé si vuelva a hacerse algo similar, aprovechen a verlo. A partir de que el personaje empezó a aparecer en televisión y tener éxito escribí un show unipersonal que se llama Los recorridos del Diente D'Oro, luego vino la pandemia e hicimos la versión online en agosto. Ahora, quisimos hacer algo más y arriesgado y se nos ocurrió esto que suma más fuerza para hacer una noche de comedia que incluye muchas cosas: sketches, cápsulas pregrabadas pero todo sucede en vivo, con mucha interacción con el publico porque habrá varias dinámicas para construir cosas al momento a través del chat”.

Agregó, “un fragmento del espectáculo habrá rutinas de stand up, música en vivo con Los Rabiosos del Norte, y estarán figuras que admiro como Michelle Rodríguez, Jis y Trino, que son dos magníficos moneros que han sido para mí, ellos ni lo saben, pero ya se los diré que son una influencia muy importante desde hace muchos años. Soy un fanático declarado de sus monos y tienen mucho que ver con el sentido del humor del Diente D'Oro”.

Te invitamos a consultar:

HP Neverstop Laser, la única impresora con tanque de tóner recargable en el mundo Ahorra hasta 80% en costos de impresión.¹

El personaje que se caracteriza por tener un diente cubierto de oro, divide las opiniones entre sus seguidores.

“Es un personaje que hago desde hace muchos años y ha ido encontrando su lugar; además, de aventurarse a nuevas cosas. El personaje es muy potente y creo que eso genera polémica, porque no es fácil que pase desapercibido. Hay gente que lo ama y odia, en el cual me incluyo, pues me peleo con él y me hartó de él [risas], es un personaje con el cual he podido trabajar bastante que se ha convertido, primero en un caballito de batalla y después en un alter ego con doble personalidad, que es muy diferente a mí y me divierte”, señaló su creador.

Diente D'Oro va a cumple trece años de existencia, el cual ha tenido varios cambios.

“Son muchos años de desarrollo de este mono, el personaje nació en 2007 y algunas de sus características han sido muy fortuitas, es decir me invitaron a participar originalmente en un espectáculo de lucha libre en la Ciudad de México, como referí y presentador, por lo que se presentó como un cuate bastante chueco, ahí desarrollé al Diente D'Oro y como lo quise hacer norteño, pero me iban a llegar críticas por el acento, opté por llevarlo a un lugar con un acento más neutral, por eso pensé en Zacatecas, en el pueblo de Jerez, un pueblo muy especial para mí porque estuve unos meses allá trabajando en una obra de teatro sobre Ramón López Velarde y como homenaje decidí que fuera de ese lugar”.

Anécdota del Diente D'Oro

"El Diente D'Oro en su primer año, lo hacía con una envoltura de Ferrero Rocher dorado, que me lo ponía en el diente con una liguita, eso funcionó en el camerino pero cuando subí al escenario al proyectar la voz, se me caía la maldita envoltura y eso provocó que le saliera la tartamudez y la mala dicción que le dan las características", dijo Fernando Bonilla, quien da vida al personaje.

Comedia vs moral

"La comedia está íntimamente relacionada con la moral, la moral de una sociedad va cambiando -¿Qué nos parece divertido o qué nos hace reí? Nos hace reír siempre la transgresión de una regla. Estamos viviendo una transformación muy rápida y en ese sentido creo que tenemos que estar abiertos, se puede hacer humor sin ser homofóbico, misógino o clasista, a mí no me parece gracioso. Diente D'Oro en un principio siempre fue burlarme del macho mexicano, burlarme del macho del misógino, pero de pronto empecé a sentir que generaba en mucha en gente empatía y lo que yo decía lo celebraban, fue cuando empecé a cuestionar si no estaba contribuyendo a enaltecer con ideas con las cuales no estaba de acuerdo, así que jale las riendas y modifiqué el discurso. No hace chistes machistas, ni homofóbicos, porque siempre que hago el chiste pienso en las repercusiones que puedan tener", puntualizó su creador.

Estreno de El petate del muerto

4 de octubre a las 20:00 horas a través de la Sala digital del Conjunto Santander. Boleto: preventa 100 pesos y día del evento 120 pesos, por https://conjuntosantander.com

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: