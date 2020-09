Soy tu dueña: Esta famosa actriz estaba contemplada para ser 'Valentina Villalba' pero rechazó el papel

Hace una década, Lucero conquistó la pantalla chica como nunca antes con su impecable actuación como la tenaz ‘Valentina Villalba’ en Soy tu dueña, una exitosa telenovela de Televisa que arrasó con los niveles de audiencia en México y Latinoamérica durante su estreno en 2010.

Con una gran interpretación de la querida ‘Novia de América’, su incuestionable química con Fernando Colunga y un elenco de primera en una grandiosa producción de Nicandro Díaz, el melodrama logró acaparar el gusto de la audiencia pese a tratarse del remake de la exitosa novela La dueña, producida en 1995 por Florinda Meza y protagonizada por Angélica Rivera.

Sin embargo, aunque sin duda la cantante de Electricidad nació para dar vida a este emblemático rol de la televisión mexicana en su nueva versión, la brillante luminaria no fue la primera opción para estelarizar este exitoso teledrama sino otra famosa actriz.

Esta famosa actriz iba a protagonizar Soy tu dueña

Aunque actualmente resulta imposible imaginarse a otra persona que no sea Lucero como la fuerte dueña de la hacienda ‘Los cascabeles’, la realidad es que el famoso productor de telenovelas le ofreció el papel en primer lugar a Bárbara Mori, conocida por su actuación protagónica en Rubí y Azul tequila.

En 2010, mientras el teledrama se encontraba en preproducción bajo el nombre La dueña de tu amor, Díaz conversó con la eterna ‘Rubí’ para convencerla de aceptar el rol pero ella rechazó la propuesta para centrarse en la grabación de una cinta en Venezuela y dedicarse a otros proyectos, como una obra de teatro, junto el actor José María Torre, su expareja.

“Nicandro me fue a ver, pero la verdad yo tengo una película en Venezuela y para las fechas no estaba libre para hacerla la novela”, reveló la actriz uruguaya al diario El Tiempo de Ecuador en enero de 2010.

En esa plática, Mori señaló que la historia original con Rivera como protagonista realmente la cautivó como espectadora en 1995, pero además del tema del calendario, entre sus planes no estaba hacer telenovelas.

“Me encanta esa historia, de hecho yo era fan de esa novela, de Angélica Rivera en aquel entonces, pero no es lo que yo quiero en este momento en mi carrera, no estoy cerrada, igual lleguen con un proyecto y yo decida hacerlo pero no había tiempo”, comentó.

La guapa intérprete de entonces 31 años, dedicada a su carrera en el cine, además señaló que no había vuelto a las novelas simplemente porque no había ninguna apuesta que la cautivara. “Yo opino diferente, no ha habido un proyecto que me llame la atención hasta el momento”.

En aquella época, también se perfilaron como posibles protagonistas de la historia a Alicia Machado y Dominika Paleta pero finalmente sería Lucero, que medios aseguran fue inicialmente descartada por la producción, quien se quedaría con este importante papel.

“Esto se da porque estoy segura de que era para mí, yo pensaba que este proyecto no era para mí por los tiempos, pero ahora que Corazón Salvaje se alarga todo se acomoda y todo apunta a que yo sea la Dueña de tu amor", contó la agradecida cantante tras confirmarse como protagonista a Primero Noticias, según reseñó Quién.

En esa publicación además se aseguró que, de acuerdo a Nicandro Díaz,el nombre de la excitante trama cambió debido al horario de transmisión de la novela, por lo que se descartó el título original por uno "con más fuerza".

Actualmente, Soy tu dueña está dominando los índices de audiencia con su retransmisión por Las Estrellas de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde.

