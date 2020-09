Leticia Calderón admite que ha sido “difícil” compaginar su trabajo como actriz con su faceta de mamá en plena pandemia

Leticia Calderón vive un gran momento en su carrera artística tras hacer su gran regreso a las telenovelas con Imperio de mentiras, el nuevo melodrama estelar de Televisa en el que interpreta a ‘Victoria Robles de Cantú’, la madre del rol protagónico encarnado por Angelique Boyer.

Sin embargo, para la primera actriz volver a la pantallas en plena pandemia ha sido una experiencia desafiante pues equilibrar su trabajo como intérprete con su rol como mamá soltera de sus retoños Luciano y Carlo, frutos de su relación con su ex Juan Collado, le ha resultado arduo.

Leticia Calderón baila merengue en pijama y enamora en redes sociales La actriz demostró su talento para el baile.

“Ha sido difícil sobre todo por el tema de llegar a la casa y todo lo que uno hace como quitarse los zapatos y desinfectarse y todo el rollo. Mis hijos corren a saludarme y yo (les digo): ‘No, no, aléjense’. Me lavo las manos, me meto en mi recámara, me quito la ropa que traigo, y hasta entonces yo ya me acerco”, reveló en una reciente entrevista para el programa Hoy.

Calderón enfatizó que sin duda una de las partes más difíciles del trabajo en medio del brote de covid-19 ha sido que a sus hijos inicialmente les costó entender su nueva dinámica tras pasar juntos tantas semanas confinados.

“Es difícil de entender para ellos el por qué mi mamá está todo el día afuera y ahora no me quiere saludar, pero bueno, ya hemos ido adaptándonos, y han entendido que esta es mi pasión, que esta es mi carrera, que estoy muy contenta trabajando”, concluyó evidentemente contenta de volver a la TV con un rol estelar retador.

Durante la conversación, Leticia Calderón también confesó que aunque ama su profesión, durante la cuarentena descubrió en caso de no haber sido actriz, le hubiera gustado dedicarse a la educación.

“Me hubiera gustado ser maestra porque me gusta mucho enseñar y soy buena para todas las materias, menos para matemáticas. Me la he pasado enseñándoles a mis hijos, obviamente con Luciano que es un caso muy especial. Hubiera sido maestra, lo soy de alguna manera”, concluyó.

Leticia Calderón confiesa si se identifica con ‘Victoria’ de Imperio de mentiras

En su plática al matutino de la televisora de San Ángel, la estrella de telenovelas de 52 años además reveló que no se siente para nada identificada con su personaje en Imperio de mentiras, la manipuladora y calculadora ‘Victoria’.

“Victoria’ quiere todavía guardar las apariencias y fingir que vive en una familia feliz con un marido que la ama, con unas hijas perfectas. Ella quiere imponer su voluntad y pues ellas se revelan evidentemente pues ya son adultas”, comentó al respecto sobre el papel que en el pasado aseguró podría vérsela como villana por algunas acciones que cometerá.

Imperio de mentiras se transmite de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

También te puede interesar: