Lucero celebra su carrera sin arrepentimientos

Lucero refleja en su más reciente disco 20y20, lo que es hoy como cantante, pero también ese cúmulo de experiencias buenas y malas que han formado parte de estos 40 años de carrera.

Durante la entrevista con Publimetro, la actriz y cantante mostró ese lado “B” lleno de contrastes que la hacen ser la artista que aún disfruta de su profesión.

¿Qué te remueve este aniversario?

— Este aniversario, este 20y20, significan tantas cosas para mí. Celebrar estos 40 años de carrera fue alguna vez soñé o visualice, pero es una satisfacción enorme, que a mi edad y sintiéndome como me siento y bueno teniendo la vida que tengo, pueda decir que tengo 40 años de carrera ininterrumpida que han sido experiencias y satisfacciones enormes. No quería dejar más tiempo para celebrar estos 40 (20y20) lo divido un poco como los primeros 20 y los segundos 20 años.

Empecé siendo una niña con un público que hasta la fecha me sigue acompañando. Este material me trae muy buen sabor, me deja mucha alegría y satisfacción de elegir 40 canciones que representan mi carrera de la mejor manera, porque incluyo el pop de los noventa, las canciones románticas, las rítmicas, incluyo temas en portugués que recientemente me han abierto un camino muy lindo en Brasil y por supuesto las rancheras el mariachi, que no puede faltar en mi vida.

Además, lo más reciente con banda sinaloense y sirrense, con el único afán de acompañar a la gente con la música en estos momentos en los que muchos no están pasándola nada bien y algunos otros si, para celebrar juntos ya que por el momento los shows en vivo sabemos que han sido pospuestos.

¿Cómo mantenerse renovado en una industria musical tan competitiva?

— Con estas 40 canciones hicimos versiones que el público no había escuchado. Muchos de los temas son los clásicos de siempre, otras son versiones con arreglos distintos, ya sean más dance o de un show en vivo pero claro que son las mismas canciones, lo que sucede es que al final lo que me gusta es darle una novedad y refrescar las propias canciones.

No podía ser un disco de canciones inéditas o nuevas porque lo que quiero es celebrar estos recuerdos, momentos de nostalgia, éxitos e instantes que nos han acompañado de mi música.

Qué tan importantes son los números para ti?

— Los números no definen a nadie y nada en particular, pero es cierto que es una manera de representar en este caso el éxito de lo que es tener streaming o plays en una plataforma digital.

Por ejemplo, en el el caso que es parte de esta celebración, es la retransmisión de Soy tu dueña en televisión abierta, ver que la mayoría de los días en que empezó a repetirse está en primer lugar de audiencia, me da mucha emoción.

En ningún momento puedo más que presumir -humildemente- este cúmulo de cosas maravillosas.

¿Cuáles canciones son tus favoritas?

— Hay muchas canciones que me encantan, pero que no son tal vez tan representativas de mi carrera musical y otras si, pero no son de mis favoritas. Te deseo lo mejor que es una de mis favoritas del momento, que escribí y le hice un video muy casero. No es momento de hacer grandes inversiones, ni meterse a grabar en un foro o set, pero va caminando muy bien.

Otras de mis favoritas son Tácticas de guerra, Sobreviviré y un disco que grabé con Joan Sebastian, entre ellas la canción Jardinera; también de las rancheras hay una que me emocionan mucho: Llorar.

¿Qué anécdotas guardas?

—Hay cientos… miles de anécdotas de momentos verdaderamente inolvidables, una parte de mi celebración de mis 40, es la publicación que estoy haciendo semanalmente de capítulos o segmentos en mi canal de YouTube que se llama Mucho que contar y sucede igual en Lucero podcast, ahí platico cantidad de cosas que me han pasado durante grabaciones, desde pasando por mi primera audición de mi vida hasta el día que me presenté en el escenario de la Plaza de Toros México.

También de escenas de telenovelas muy icónicas. Creo y lo digo con gran seguridad, que no hay nada de lo que me arrepienta, no hay un momento o anécdota que dijera: 'Ojalá que la haya podido borrar de una pincelada', porque todas las cosas que he vivido han sido maravillosas y otras no lo fueron tanto, pero forman lo que hoy soy. Algunos momentos eran mejores que otros, otros no tanto, pero todos son divinos. En este 20y20 nada por olvidar mucho por recordar.

¿Qué objetos guardas en estos 40 años?

— No guardo tantos, solo algunos detalles. Durante mucho tiempo guardé la ropa que usé en mi primera audición para la televisión, con Alegría de mediodía: una blusa y unos pantalones de pana azul marino, los guardé por mucho tiempo.

Hoy en día, la verdad no estoy segura si los tiene mi mamá. Ella guarda y atesora muchas cosas, no porque no las atesore yo, sino que ellas las tiene físicamente con una muy buena organización.

Premios, fotografías y muchos de mis discos de acetato, es una alegría guardarlos, como la ropa de presentaciones especiales, no sé si algún día voy a a ser un museo, espero que si [risas].

¿Cómo te has adaptado a la tecnología?

— Hacer live y estar en contacto directo a través de las redes sociales me parece una enorme herramienta, a mí me encanta. Creo que he aprendido a utilizarlas muy bien a lo largo de los años.

Siento que es una vía de comunicación increíble, porque desde que empezó la retransmisión de Soy tu dueña por las tardes y tengo tiempo de verla en la tele, hacemos como si fuera un chat y me encanta comentar la novela bajo el título Lucero Soy tu dueña en Twitter.

¿Te imaginas regresar a la pantalla con una serie?

— Estoy abierta a una gran historia y a un gran personaje para hacer una telenovela, que son parte importante de mi vida y que me siguen apasionando mucho. Soy una gran admiradora de los melodramas clásicos.

No estoy segura a ser candidata a todo tipo de series, porque hay algunas escenas o conflictos que son de una carga muy fuerte y a mi me gusta que mis proyectos también puedan resultar, -¿por qué no?- para toda la familia. Sé que hay que evolucionar, yo no pretendo ser siempre Blanca Nieves o pretendo ser siempre la protagonista jovencita. Veo mucho a actrices y actores en otros países que a pesar de tener la edad -40,50 o 60 años- siguen protagonizando historias escritas específicamente para ellos o que les vienen como anillo al dedo.

He recibido muchas ofertas recientemente para hacer varios proyectos, pero hasta el momento ninguno me ha atrapado, enamorado o con las características que estoy buscando en una serie que sea interesante, inteligente, con un personaje de peso, para que sea un reto.

Mi idea es no acabar haciendo cosas menos buenas de lo que ya he hecho. La actuación para mi es una pasión,por eso por eso tengo tanta precaución muy cuidado de elegir el próximo proyecto no regresar a la tele nada mas porque si.

Revelaciones

TikTok. “Al principio me negaba a tener una cuenta, porque veía que eran cosas muy rápidas y de gente muy jovencita. Por ahora, somos una familia muy chiquita como de 80 mil seguidores. No soy adicta al TikTok, pero es una manera de acercarme a otro público”.

Empresaria. “Tengo visualizado hacer algunas cosas, como el perfume de Lucero, cosméticos, una línea de ropa y zapatos para compartir con las mujeres que me siguen y que les gusta mi estilo”.

Lucerito. “Cuando miro hacia atrás y veo hace 40 años a la niña que yo era, la verdad es que me siento muy orgullosa de poder ver todo lo que he podido ir logrando de la mano del público”.

¿Cuando y dónde ver el show Pop live?

31 de octubre a las 21:00 horas. Boletos de venta en www.eticket.mx. Acceso: 299 pesos.

