Imágenes de las grabaciones de Lucifer revelan que los actores cumplen con los protocolos de seguridad

Nuevamente el set de Warner Bros está dispuesto para darle continuidad a las grabaciones de Lucifer temporada 5 y su tan esperada segunda parte. Y es que tras la pandemia del Covid-19 esta historia de Netflix detuvo todo el trabajo pendiente y que le daría fin a esta novedosa entrega en la que este diabólico personaje se muestra un poco más humanizado y harto del infierno.

Hoy con mucho ánimo y respetando los protocolos de seguridad e higiene, parte de su elenco regresó para darle continuidad a esta producción que traerá muchas sorpresas.

El set ubicado en Los Ángeles fue preparado para recibir al elenco y parte de sus realizadores, el lugar cuenta con todas las normas de seguridad e higiene e incluso se les exige a los actores y demás equipos de trabajo que hagan uso del tapabocas, incluso el mismo Tom Ellis.

A través de la red social Twitter se mostraron imágenes de cómo parte del elenco camina respetando la distancia social exigida por la OMS y para ello hacen uso de una regla que los ayude como guía. Este episodio les resultó gracioso, pues cada uno de los presentes, están adaptándose a esta realidad.

¡De vuelta a rodaje! 😍

Listos para finalizar el último episodio de la T5 – P2 de @LuciferNetflix 😈

Back to filming! 😍

Ready to end the last episode of S5 – P2 of @LuciferNetflix 😈

📹 Aimee García IG Stories#Lucifer #LuciferSeason5 #LuciferS5 #LuciferNetflix #Deckerstar pic.twitter.com/cw6itZQaqv

— Lucifer Fans Paraguay 🇵🇾 (@luciferfanspy) September 22, 2020