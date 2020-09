Planean homenajes para Quino en México

Joaquín Salvador Lavado mejor conocido como Quino murió a los 88 años de edad este 30 de septiembre, así lo confirmó su editor Daniel Divinsky.

Por medio de redes sociales, se dio a conocer la lamentable noticia, pues Quino es considerado uno de los dibujantes más reconocidos a nivel internacional principalmente por crear a Mafalda, la niña que siempre daba una lección al mundo.

El director del Museo de la Caricatura y presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, Juan Terrazas, habló sobre cuál fue la mayor virtud de Quino.

“El mayor legado del trabajo de Quino es que nunca se contaminó con alguna postura política, es decir nunca se alió con algún partido de izquierda o derecha, por lo tanto siempre predominó en su trabajo el humor. Quino nos demostró que puede vivirse de la caricatura, el humor y se puede cultivar esa línea sin tener que mancharse con el discurso político, porque siempre tuvo una posición neutral, eso es lo que todos los colegas amamos de Quino. Hay que releer la obra de Quino”.

El también caricaturista adelantó que el Museo de la Caricatura en la Ciudad de México ya se planea un homenaje para el creador de Mafalda, como también podría suceder dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) que se realizará en noviembre.

“Haremos una exposición que reúna los trabajos de varios caricaturistas para que el pueblo de México vea el amor que le tenían los caricaturistas mexicanos a Quino, quien representó el sueño de ser caricaturista, como el rey del humor, del dibujo, porque es el más conocido en el mundo junto a Charles Schulz creador de Snoopy, pero en Hispanoamérica Mafalda, es la reina de los caricaturistas”, agregó.

El caricaturista Juan Terrazas compartió que la obra de Quino no pasa de moda.

"Hace muchos años dejó de dibujar, pero con lo basta de su obra le permitió viajar por todo mundo. Creo que próximamente su editorial relanzará una colección para que las nuevas generaciones las vuelvan a leer, porque a pesar de que la tira se escribió en los años sesenta finales de los setenta puedes revisar el número uno y parece que lo escribió ayer, no ha cambiado mucho la realidad".

El Museo de la Caricatura del Centro Histórico de la CDMX, Antiguo Colegio de Cristo, fue inaugurado el 19 de marzo de 1987, por el entonces presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado.

Él otorgó el recinto a la Sociedad Mexicana de Caricaturistas.

Legado para moneros mexicanos

"Me parece que quienes nos dedicamos a esto, es innegable que no tengamos una influencia de Quino, en mi caso al hacer una historieta diaria, tengo esa afinidad con él y su personaje. México tiene grandes historietistas y humoristas, así como genios de la caricatura, pero Argentina al menos en mi caso me ha dado la oportunidad de leer a Quino y a Fontanarrosa, uno con la ternura y la conciencia de Mafalda y el otro con el humor negro de Booguie El Aceitoso, en lo particular ambas pérdidas se sienten, duele saber que nuestros próceres, nuestros gurús se van extinguiendo, aún nos queda Liners de allá, pero desde luego que la pérdida de Quino le pega no solo a Latinoamérica, es una baja sensible para el humor, para la historieta y para el gremio monero", añadió Osvaldo Monos.

