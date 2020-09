Samuel Kishi exhorta a que se garantice una ley para el fomento al cine

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados busca desaparecer el Fideicomiso de Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), que apoya la realización de películas mexicanas que fue creada en 2002 por el entonces presidente de la República Mexicana,Vicente Fox.

“Hay un clima de incertidumbre con la desaparición del Fidecine, porque nosotros estábamos confiados con la palabra de Mario Delgado (coordinador de Morena en la Cámara de Diputados) y todo lo que se había hablado hace unos meses, donde nos habían dicho que Fidecine no iba a desaparecer. Estos fideicomisos son mecanismos, no solo hablo por el Fidecine, que han estado funcionando creando comunidad y han estado ayudando a crear industria”, compartió el cineasta mexicano Samuel Kishi.

Añadió, “por otra parte recibimos el comunicado de Cultura, donde nos comentan que todos estos fondos no van a estar perdidos, sino que van a ser un mecanismo por medio del Imcine, sin embargo, mientras esto no se ponga en leyes son inexistentes. Por ahora, el clima es de incertidumbre. Estamos esperando a que se ponga por ley, porque si no estamos sometidos a lo que ocurra en cada ciclo de gobierno, donde los fondos pueden cambiar, donde pueden desaparecer y donde no nos aseguran nada como comunidad”.

El director de la cinta Los lobos puntualizó que se deben garantizar los mecanismos de apoyo, pero no de palabra, sino regidas por ley.

“Ahora la exigencia que tenemos como comunidad es que se garantice en ley los mecanismos de fomento al cine, a la cultura y a la ciencia, porque si no esta en ley, estamos sometidos a cada cambio de gobierno. Pese a las buenas intenciones de la Secretaría de Cultura y del Imcine este tipo de cosas lo vuelven muy endeble y seguiremos viviendo esa incertidumbre año con año, sexenio con sexenio".

El dictamen de la iniciativa , en la que se pide la desaparación de los apoyos se subirá al pleno este jueves, para que los legisladores voten .

