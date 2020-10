Vinculan a proceso a ex integrante de Onda Vaselina por retención de menores

El ex integrante de la agrupación Onda Vaselina, Daniel Isaías "N" fue vinculado a proceso por el delito de retención de menores, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Por medio de un comunicado, la Fiscalía destacó que el agente del Ministerio Público formuló imputación contra Daniel Isaías "N", por su probable participación en el delito de retención de menores y logró que un juez de control lo vinculara a proceso, pues se aportaron las pruebas correspondientes.

Te puede interesar:

"El representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, aportó los datos de prueba suficientes que permitieron obtener dicha resolución durante la continuación de la audiencia inicial.", destaca el comunicado.

Asimismo se informó queDaniel Isaías "N" deberá presentarse de forma periódica mensual en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, "así como la prohibición de convivir con la menor de edad víctima, quien fue recuperada en una diligencia de cateo llevada a cabo por la FGJCDMX; además, fijó el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.", indica el documento.













Publicidad













Cabe destacar que en abril de este año se dio a conocer que existía una Alerta Amber para encontrar a la hija de DanielIsaías "N". Sin embrago, fue él mismo quien publicó un video en sus redes sociales explicando que tenía a su hija y que estaba bien.

"Es totalmente falso (la desaparición de la niña), está conmigo que soy su papá (…) La mamá de Regi viajó a San Diego en pleno brote de pandemia de Covid-19, no solo fue eso sino que al llegar me comparte que tiene todos los síntomas del Covid-19 para ese momento me dijo 'no me entregues a Regina", explicó.

HP Neverstop Laser, la única impresora con tanque de tóner recargable en el mundo Ahorra hasta 80% en costos de impresión.¹

También puedes ver: