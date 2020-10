Gorillaz y Elton John estrenan canción 'The Pink Phantom'

Gorillaz no deja de sorprender a sus seguidores, pues en esta ocasión la agrupación dio a conocer su nueva canción llamada The Pink Phantom en colaboración con el músico y compositor británico, Elton John.

La canción ya se estrenó en plataformas digitales y a tan solo tres horas de su publicación, ya cuenta con más de 489 mil visualizaciones en YouTube. En el video se puede observar a Elton John en su versión animada, usando un traje rosa y tocando el piano.

En este 2020 la agrupación animada ha sorprendido al publicar nuevas canciones tras dos años sin dar a conocer nueva música. Actualmente están dando a conocer su nuevo proyecto llamado Song Machine, el cual ya cuentan con temas que han reunido a diversos artistas.

Entre los temas que han lanzado en los últimos meses se encuentran Pac-Man en colaboración con el rapero ScHoolboy Q; así como Strange Timez que realizaron con Robert Smith, el legendario vocalista de The Cure. Además se encuentran temas como Monetary Bliss, Desolé, Aries, How Far?, Friday the 13th.



















En cuanto a su colaboración con Gorillaz, Elton John confesó en su cuenta de Instagram, que fue muy gratificante trabajar con Damon Albarn, creador de la agrupación.

"Aquí está: "The Pink Phantom". Incluso trabajando de forma remota (yo estaba en Londres y él en Devon), colaborar con Damon en esto fue un proceso tan atractivo y creativo. Estoy muy, muy feliz de que esto haya sucedido y espero que disfruten de la pista", escribió el músico de 73 años de edad.

Cabe destacar que la agrupación estrenará su próximo álbum llamado Song Machine este 23 de octubre.

Aquí la canción…

