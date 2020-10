Marwán combate el odio con música y poesía

Marwán se conectó vía zoom para la entrevista con Publimetro, en el cuarto solo se observaba una guitarra recargada en la pared. “No es mi cómplice, es mi novia (guitarra), es mi pareja forever and ever, somos inseparables, además porque tiene cuerpo de mujer [risas]”, compartió el músico desde España.

El poeta y cantante está de estreno con un disco compuesto por diez canciones titulado El viejo boxeador.

“El viejo boxeador es optimista, con ritmos y letras que invitan al baile, algo inusual en el registro de la canción de autor; combativo y valiente pese al momento. El disco siento que es más luminoso que otros, porque muestro mis luchas internas. Por ejemplo en la canción 5 gramos de resentimiento que pareciera hablar del mundo de los haters, en realidad es una canción de lucha interna, que me permite el derecho a enfadarme, a dar un golpe en la mesa porque estoy harto y mandar a la chingada a la gente. Todas las canciones del disco tiene humor, amor, humanidad y hablan más de salir adelante”, compartió Marwán.

El concepto de seguir adelante y superar los obstáculos inunda todo el disco, canalizándose a través del boxeo: la batalla contra los problemas propios y ajenos, individuales y colectivos.

“No es casualidad que el título y la portada homenajeen a mi padre, Salmán. Un refugiado palestino que encontró la paz en España. La imagen de mi padre reflejaba muy bien el espíritu de superación, porque me apetecía darle este homenaje de lucha y la portada es lo mejor que he hecho en mi vida: salir con mi padre”.

Las canciones que incluye el material fueron grabadas y producidas en Sheffield por Colin Elliot, productor de artistas de la talla de Richard Hawley o Kylie Minogue.

Algunas de ellas comparten autoría con Luis Ramiro, íntimo amigo de Marwán.

Con su música, el cantante analiza algunas problemáticas sociales: el amor de pareja de La pareja interminable, el odio en redes sociales que transmite 5 gramos de resentimiento, la resiliencia de quien sabe esperar en El viejo boxeador. Diez charlas sinceras en la que Marwán está acompañado por invitados, como Carlos Bardem, Itiziar Castro, Elsa Punset, Ismael Serrano y Borja Vilaseca.

El cantante madrileño causó sensación en redes sociales hace unas semanas, con motivo de la publicación del videoclip de 5 gramos de resentimiento, su nueva canción junto a Nach y último adelanto previo a la publicación de El viejo boxeador. Un tema en el que ambos reflexionan sobre el derecho a enfadarse e incitan a combatir el odio en internet.

"Por ejemplo, 5 gramos de resentimiento la hice con el rapero Nach. Teníamos ganas de hacer esta canción, porque me di el permiso y el derecho de mandar a la chingada al gente, porque a veces hay que permitirse este tipo de cosas. Eso va mucho con el sentido del disco, con humor e ironía queda reflejado en el videoclip. Nach es un genio, por eso hicimos una colaboración demoledora [risas]".

Por último, señaló: "Me gusta que mis canciones ofrezcan algo bueno a la gente en momentos malos, llevar algo de alegría y esperanza".

Lo que viene

Marwán forma parte del nuevo movimiento españole de la canción de autor contemporánea.

"Nos gusta formar parte de un movimiento en este caso del movimiento español de canción de autor, que por suerte hemos logrado asaltar los estadios y los sitios más grandes con gente como Ismael Serrano y Andrés Suárez… gente que estamos tocando en sitios grandes, porque hay un público ávido de estas canciones".

El músico español adelantó que El viejo boxeador se hará también un disco de duetos, para tener un espectro amplio y con colaboraciones que están tanto de moda.





Streaming

“Quiero retomar la gira porque tenía 40 conciertos agendados. Le dedicaré un concierto online a México para el mes de noviembre”, adelantó Marwán.

Lazos con México

“Con México tengo una relación especial que se ha dado con los años. La primera vez que fui a cantar fue en 2006, desde 2011 he ido once veces, en especial a la Ciudad de México y Guadalajara, donde he ido dos veces a la FIL. Después de Madrid, la ciudad donde más publico tengo en el mundo, más que Barcelona, es Ciudad de México. Me vuelven locos vuestros muralistas y llevo adentro un José Alfredo Jiménez [risas]".

