Protagonista de Lucifer, Tom Ellis se deja ver con su tapabocas durante las grabaciones de la quinta temporada

La segunda parte de la quinta temporada de Lucifer ya inició formalmente sus grabaciones. Una muestra de ello, es que recientemente parte del elenco anunció a través de sus redes sociales que la serie de Netflix seguirá con esta historia que se vio afectada por la pandemia del Covid-19. Creativos, realizadores y actores se dieron cita al set ubicado en Los Ángeles con la finalidad de avanzar y demostrar que todos cumplen con las normas de seguridad e higiene para prevenir contagios.

Pero, uno de los más esperados era su protagonista, Tom Ellis quien finalmente asistió luciendo su tapabocas y una pantalla de aislamiento que le permite está aún más protegido.

Ellis era uno de los que estaba más ansioso por iniciar las grabaciones, así lo dejo saber a través de las redes sociales en las que además adelantó que está más que listo para darle continuidad a la serie de Netflix con su sexta temporada. Ésta será igualmente grabada desde ya para evitar que se sigan atrasando la trama y para que pueda finalmente ser estrenada en 2021.

Tanto Ellis como Lauren German se dejaron ver en el segundo día de rodaje. Ambos lucían sus respectivos tapabocas y con las pantallas de seguridad que evitan cualquier tipo de contacto con sus rostros. Ellos eran los más esperados en el set, pues desde la suspensión de las grabaciones, éste fue el primer encuentro con la nueva realidad.

Mientras el resto del elenco también mostró cómo se han ido adaptando a las normativas de seguridad e higiene, así como de distanciamiento social. Esto generó reacciones entre sus fans quienes pudieron apreciar cómo el equipo completo está cumpliendo con las reglas.

'It's been a hell of a year'

Ella's t-shirt couldn't be more fitting for 2020 pic.twitter.com/OJ27a8zNqT

— Sam 😈 (@saddevilsam) September 24, 2020