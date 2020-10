Kate del Castillo impacta en una mini falda étnica con camisa abierta y top de lencería que acentúa su cintura

A punto de llegar a sus 48 años de edad, Kate del Castillo está en su mejor momento en cuanto a su carrera profesional. Como la indiscutible 'Reina del Sur' ha logrado dar la vuelta al mundo y afianzar la internacionalización.

En el 2020, estelarizó 'Bad Boys for Life' al lado de Will Smith, donde interpretó el papel de una villana traficante de drogas e interés romántico del personaje de Will en el pasado, logrando halagos de la crítica profesional y dándose a conocer para un nuevo público.

No solo su talento la ha llevado a destacar en Hollywood, su belleza exótica y cuerpazo le han valido la entrada en varias listas de las más sexys, siempre sonriendo y vistiendo los mejores atuendos en las alfombras rojas.

Kate siempre ha tenido una sensualidad nata, recordando en una ocasión que posó para una sesión fotográfica, donde dejó mucho de su cuerpo al descubierto y presumió su abdomen plano.

Kate del Castillo usó una mini falda étnica con bordado de cristales. Combinó con una camisa de seda blanca abierta, llevando debajo un precioso sujetador de lencería, con maquillaje ligero y nada de accesorios, solo su belleza y ojos seductores.

La moda es parte de la vida de la actriz mexicana, quien también gusta dar toque de colores a su vestuario. En su armario tiene un vestido estilo camisón de peluche, multicolor con cuadros de distintos colores, lo que de seguro la hace resaltar por sobre el resto.

