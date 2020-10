¡Imperdible! En el capítulo 7 de The Boys se develará quién es el traidor de "Los Siete"

Una gran cantidad de secretos se estarán revelando durante The Boys temporada 2 capítulo 7 que llega este viernes 2 de octubre a través de Amazon Prime. En él no solo se seguirán tejiendo hipótesis que conducen al final de esta entrega, sino que también se develará quién ha sido el personaje que ha traicionado la confianza del temido grupo de "Los Siete".

Por eso, aquí te decimos de quién se trata, para que vayas preparando las palomitas de maíz y puedas asimilar esta noticia que te dejará impactado (a) si eres un fiel seguidor (a) de esta historia.

¿Quién es el traidor de "Los Siete" en The Boys temporada 2 capítulo 7?

Como ya se pudo observar en el capítulo anterior Luz Estelar o Starlight no solo descubrió que los superhéroes no nacen desarrollando sus poderes, sino que se los deben al Compuesto V, sino que también dio muestras de que está más que dispuesta a colaborar con The Boys. Esto debido a la admiración que le tiene a Hughie y para demostrarle a Stormfront que ella también tiene importantes secretos que esta heroína no supo guardar, ya que decide demostrar su traición y revelar la información a su actual amor Homelander.

Éste no se queda de manos atadas y revela la información a los medios de comunicación a través de los que se queda delatada y esto supone un peligro más para Butcher y el resto de los chicos que deben resguardarse aún más. Ya que Starlight hasta llegó a asesinar a un hombre que se resistió a entregarle el coche que necesitaba para trasladar Hughie quien estaba gravemente herido.

A partir de ahora ella se sumerge en un doble peligro, pues no solo quedará descubierta ante el mundo, sino que tendrá que decidir en cuál de los dos bandos estará más segura. "El capítulo 7 es muy revelador, ya que mi personaje ha demostrado todo lo que ha sido capaz de hacer para mantenerse a salvo. Y también le servirá para darse cuenta con quién realmente ella debe contar", dijo la actriz Ein Moriarty en una reciente entrevista.

