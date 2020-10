Preparan serie en streaming de Conan "El Bárbaro" que promete impactar al público

View this post on Instagram

* SERIES Tv: "Conan, el bárbaro" será serie en Netflix * El cimmerio está listo para aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. La rueda de molino ha vuelto a pararse y el streaming parece ser el nuevo destino de Conan que, según Deadline, volverá en forma de serie para Netflix tras adquirir estos los derechos de adaptación de las novelas de Robert E. Howard. Esta compra se habría acelerado, según el medio, gracias al éxito de 'The Witcher', otra aventura de espada y brujería que ha probado la sed del público por la aventura y la fantasía. Esto se suma además a los planes del canal de streaming por hacerse con toda propiedad artística existente de la que pueda sacarse un universo propio que explotar en su cadena. Los mundos de Howard se suma a la compra de diferentes relatos de Roald Dahl y el futuro 'Millarworld' de Mark Millar. Por otro lado, recordemos que Arnold Schwarzenegger está tan convencido como los fans de que sus días como el moldeado bárbaro no han llegado a su fin. Conan, personaje creado por el genial Robert E. Howard en los años 30, ha vivido innumerable aventuras en su entorno de fantasía en papel pero, en la pantalla grande, no ha sido tan explotado como cabría esperar. La tan brillante como infiel 'Conan, el bárbaro' (John Milius, 1982), partió de un ambicioso guion de Oliver Stone que nunca terminó de adaptarse pese al bello resultado final logrado entre John Milius, Dino de Laurentiis, Basil Poledouris y, claro, Arnold Schwarzenegger y James Earl Jones. La infantilización del tono en 'Conan, el destructor' (Richard Fleischer, 1984) no ayudó a asentar el personaje y, casi tres décadas después, el intento de actualización de Lionsgate, 'Conan el bárbaro' (Marcus Nispel, 2011), no logró los resultados esperados pese al empeño del pobre Jason Momoa. Desde entonces, Schwarzenegger no ha parado de recordarnos que un proyecto antes llamado 'The Legend of Conan', pero al que él siempre se refiere como 'Conan the Conqueror', anda buscando un productor que le haga ojitos. ¿Será Netflix quién obre el milagro?