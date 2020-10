Daniel Vázquez, ex OV7, niega que esté detenido por retención de menores

Daniel Vázquez, ex integrante de Onda Vaselina, hoy OV7, aclaró que no fue detenido y que colabora con las autoridades para esclarecer su situación legal y favorecer al bienestar de su hija.

Te puede interesar

Alfredo Adame ahora vende insultos; ¿cuánto cuestan y cómo pedirlos? El actor reveló que ha llegado a recibir hasta cien mensajes al día de personas que le piden un insulto a través del móvil

Vázquez fue acusado por su ex pareja de retener a la hija de ambos en abril pasado, incluso se emitió una alerta amber por desaparición.

Daniel aseguró a través de un comunicado que se trató de un momento “demasiado incómodo y delicado”, ya que la menor de edad se encontraba con él porque la madre de la niña tenía síntomas de COVID-19 y no querían exponerse al contagio.

“Quiero aclarar que no fui detenido ni he secuestrado a nadie, siempre me he conducido a favor de salvaguardar la seguridad de mi hija y desafortunadamente no puedo dar detalles del juicio por ser un asunto jurídico”, expresó en el documento.

Y siguió: “Soy un ciudadano honorable, respetuoso de la ley y lo que he hecho en todo momento es cuidar a mi hija, por eso solicite una medida urgente de depósito de la niña ante la autoridad competente, como un mecanismo legal para salvaguardar a mi hija, pero hasta ahorita no se ha resuelto”, añadió el ex integrante del grupo Onda Vaselina.

Daniel Vázquez se mantiene al pendiente de las investigaciones pertinentes y a disposición de las autoridades “para aportar todas las pruebas que necesiten, siempre buscando el bienestar de mi hija. Faltan por verse algunas pruebas que aporté y que son muy importantes”.

También agradeció a las personas que lo han apoyado y confía en el trabajo de las autoridades mexicanas para esclarecer su situación legal.

QUIZÁS TE INTERESE

Daniel Bisogno se burla de Chiquis Rivera y la llama "gorda" Tras obtener su primera nominación a un Latin Grammy, Chiquis compartió un video en redes sociales en el que aparece muy emocionada llorando

Beatriz Luengo responde a Maluma con versión feminista de Hawái La artista española aclaró que no busca atacar a Maluma, sino hablar sobre aceptar una ruptura amorosa y la problemática que representa el ciberacoso

TE RECOMENDAMOS VER