Descubre cómo es la vida hoy de Jackie García, la actriz de 'Marcela' en “Código Postal”

Desde su debut en los melodramas con Locura de amor en 1999, Jackie García no paró de trabajar en la pantalla chica mexicana saltando de un exitoso proyecto a otro. El juego de la vida, Rebeca, Código postal y Mi pecado fueron algunas de las telenovelas en las que brilló esta estrella de origen cubano que llegó sola a México para perseguir sus sueños a los 21 años de edad.

Descubre qué fue de la vida de ‘Tomás’ de "Rebelde" El guapo joven aprendió a actuar en la telenovela.

La actriz primero salió de Cuba con apenas 17 años para radicarse en Estados Unidos pero finalmente decidió partir a tierra azteca para hallar un chance en el mundo de la actuación. En este país, afortunadamente fue recibida con los brazos abiertos y aprovechó la oportunidad que le dieron para construir una gran carrera con su talento y dedicación.

“Yo empecé a estudiar en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) en 1997 y en el 99 ya comencé a trabajar y tuve que dejar la escuela. Ni me gradué. Y ya no paré de trabajar nunca hasta la última telenovela que hice", reveló García en una reciente entrevista a People en Español.

"Recuerdo que en mis inicios como actriz tenía mucho miedo e inseguridad porque estaba en un país que no conocía, lejos de mi familia, pero a pesar de todo logré sobrevivir y hacer una carrera que yo considero que fue exitosa el tiempo que duró. Me la pasé muy bien, fue muy divertido y pude viajar mucho por todo el mundo. Fue una experiencia increíble", rememoró sobre su experiencia en el medio artístico mexicano.

Sin embargo, hace siete años, Jackie decidió poner una pausa a su carrera sin saber que se extendería hasta la actualidad. Ahora la eterna ‘Marcela’ de Código postal vive una vida totalmente diferente a la que tenía cuando era actriz, pero no solo se limita a recordar con cariño su época frente a las cámaras, está más que lista para regresar.

Así es la vida hoy de la actriz de telenovelas Jackie García

Luego de su actuación en Qué pobres tan ricos en 2013, Jackie García optó por poner un punto y aparte a su carrera para dedicarse a la crianza de su pequeña hija de ahora 6 años de edad; no obstante, la breve pausa se ha alargado por casi diez años en los que no ha vuelto a actuar.

"Yo quería formar una familia, pero me había esperado para no perder el ritmo que llevaba de trabajo y cuando tengo a mi hija ya era muy difícil las jornadas tan largas de grabación con la bebé en la casa esperándome y fue ahí cuando decidí que tenía que tomar un tiempo. Entonces tomé una pausa para criarla y ya una cosa llevó a la otra y es cuando me salgo del medio", recordó a la revista la actriz de 45 años radicada en Miami.

Para poder mantenerse mientras experimentaba la maternidad, Jackie incursionó en la vida empresarial hasta que la vida la llevó de vuelta a los Estados Unidos.

“Lo que hice para poder estar con la niña fue abrir un negocio que me fue bien y del cual me estuve manteniendo hasta que decidí regresar a Estados Unidos para estar con mi familia tras separarme del padre de la niña. Entonces me regresé para acá y pues aquí la parte actoral no es tan activa como en México y en otros países", destacó.

En Norteamérica, sin oportunidades actorales, Jackie se encaminó por un rumbo que quizás no habría planeado sola: retomó la universidad y comenzó a trabajar como secretaria para sustentarse.

"Decidí retomar la universidad. En estos momentos estoy haciendo otra vez la universidad (…)”, enfatizó y reconoció que aunque su actualidad dista mucho de la que tenía cuando era estrella de la TV, no le disgusta.

“Estoy llevando una vida totalmente diferente a la que llevaba. Es una vida un poco más monótona que cuando era actriz, pero no me desagrada tampoco", sentenció.

No obstante, Jackie García cree que su trayecto en el mundo actoral no ha acabado pues aunque sí llegó a sentir en el pasado que el sueño ya había terminado, hoy se siente más determinada que nunca a retomar las páginas en blanco de su carrera artística y continuar escribiendo su historia como intérprete.

"Hubo un tiempo en que dije: 'Tal vez ya este es el fin'. Pero no. La puerta está abierta. Quiero regresar y lo mejor de todo es que ahora sé más lo que quiero, me siento más segura, entonces estoy por supuesto con miras a regresar ahora que en algún momento se pueda regresar un poco a la normalidad tras la pandemia", anunció.

Por otro lado, la también actriz de Las tontas no van al cielo confesó que lo que más extraña de sus años como artista en el medio mexicano sin duda es la libertad para ser creativa en su trabajo y los viajes.

“(…). Los trabajos que no tienen que ver con las artes no dejan que uno se exprese totalmente, entonces extraño todo eso, poder usar mi creatividad y mi imaginación en mi trabajo”, admitió. "Y también extraño poder viajar. Viajaba mucho debido a mi trabajo. Ahora es un poco más controlado todo. Tengo un horario fijo, tengo que actuar de cierta manera porque no es lo mismo trabajar con una empresa que trabajar para crear personajes".

Además de la actuación, Jackie García destacó en la pantalla chica mexicana como conductora de numerosos programas televisivos como Vida TV (2005), con Galilea Montijo y Héctor Sandarti, y La hora de la papa (2007) junto a Arath de la Torre. Asimismo, ganó el concurso de telerrealidad Bailando por la boda de mis sueños en 2006.

También te puede interesar: