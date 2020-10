Alejandro Fernández promueve el voto latino durante show virtual

Alejandro Fernández dio su segundo concierto vía streaming, pero esta vez para retomar la gira Hecho en México, de manera virtual, ya que solo alcanzó a presentarse a principios del año en Ciudad de México y Guadalajara, antes de que se pararan las actividades por la cuarentena.

El evento digital presentó algunas novedades como la inclusión de temas de su nuevo disco y arreglos especiales.

El tapatío salió al escenario en punto de las 20:35 horas, ante un Auditorio Telmex vacío, que no generó los gritos y piropos que suele recibir el cantante. Enfundado en un traje de charro negro, moño rojo y botonadura plateada arrancó con el tema Tantita pena, para seguir con Es la mujer, Estos celos, Me hace tanto bien y La mesa 20.

Durante el chat en vivo que corrió a la par del concierto, se habló sobre la imagen del Potrillo, básicamente por su cabello largo completamente canoso y su delgadez.

“Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy es una noche de mucha, mucha felicidad para mí, ya que tengo la oportunidad de poder pisar este escenario… ¡Guadalajara, mi hogar!, acompañado de todos ustedes mi público querido que siempre me recibe con el corazón abierto. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus casas este año, que sin duda, creo que ha sido un año que nos ha puesto a prueba a todo el mundo. Por eso, hoy quiero cantar y celebrar la vida, junto a todo el continente americano que hoy nos ve, sabiendo que muy pronto nos reuniremos nuevamente, así que muchas gracias, esto es un pedacito y una probadita de lo que es la gira Hecho en México”.





Acompañado de sus músicos de base, dos coristas y el mariachi Real de México, el Potrillo brindó dos horas espectáculo, con su clásico catálogo al que le sumó cinco temas de su nuevo material discográfico.

Hoy tengo ganas de ti, Si tu supieras, No se olvidar, Unas nalgadas, Más no puedo, Qué voy a hacer con mi amor, Que lástima, No lo beses continuaron la peculiar velada digital, donde de repente a Alejandro se le olvidaba que no tenía público, solo las miradas de la gente a distancia.



Alejandro Fernández demostró que su buen momento en la música, con una voz potente y disciplinada, que al final relajó bastante, hasta olvidar algunas partes de las letras.

Durante una parte, aprovechó para agradecer a seguidores que enviaron mensajes a través del chat, que estuvo muy activo con comentarios positivos y de apoyo al cantante. Solo algunos se sintieron decepcionados por no escuchar alguna canción en especial.

Reconocimiento al personal médico

Antes de interpretar Eso y más dio unas palabras: “Quiero dedicar esta canción que sigue a mi hermano Joan Sebastian (…), con mucha gratitud al personal médico, a los trabajadores de la salud, a todas las personas que en cada país han salidos estos meses a salvar vidas y por supuesto para México. Sin duda alguna toda América somos una familia y un pueblo único, por un corazón agradecido".

Después del encore, Alejandro Fernández volvió para cantar Caballero, Nube viajera y Se me va la voz.

Voto latino

"Quisiera tomar este momento para decir algunas palabras. Creo que México y el resto del mundo estamos viviendo un increíble despertar lleno de posibilidades. Hoy más que nunca es importante que los latinos hagamos escuchar nuestra voz. El voto es un derecho y es un vehículo para generar los cambios que este mundo necesita. Usémoslo y salgamos a votar… ¡Vamos América,", agregó, "sin palabras, creo que esta más dedicada que nada", para comenzar a cantar Decepciones.

