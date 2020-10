Amanda Bynes reaparece con un cambio radical

Después de haber sido una de las actrices más famosas en la década de los 2000, protagonizando éxitos como Ella es el chico o Un sueño para ella, la carrera de Amanda Bynes se derrumbó tras sumirse en una vida de adicciones al alcohol y a las drogas.

La ex estrella Disney, de 33 años, ha estado bajo tutela desde 2014, cuando sufrió una brote psicótico en público y tuvo problemas con el abuso de sustancias.

La actriz y cantante ha sido detenida e internada durante una parte de su vida, ya que fue diagnosticada de esquizofrenia y bipolaridad, tras lo que habló en sus redes sociales de sus trastornos.

Ahora, Amanda Bynes regresó a Instagram y parece que tomó algunas notas mientras estaba en la escuela de moda.

Después de graduarse del Fashion Institute of Design and Merchandising de California, cambió el nombre de su cuenta de redes sociales a "Matte Black Online Store" en julio y no publicó nada desde que la limpió. Casi tres meses después, vuelve a estar en línea con un estilo nuevo y fresco.

La actriz, sin embargo, no compartió una leyenda y deshabilitó los comentarios.

A principios de septiembre, el prometido de Amanda, Paul Michael, publicó una rara foto de la pareja con la leyenda "Baby luv luv u". La pareja se ha fortalecido desde que Amanda lo presentó al mundo por primera vez durante un video de Instagram publicado en febrero. En el mismo clip, se disculpó por su comportamiento errático en el pasado, incluidos comentarios controvertidos sobre Hitler, tuiteó que Chris Brown había golpeado a Rihanna "porque no era lo suficientemente bonita" y dijo que solo seguía a "gente guapa" en las plataformas de redes sociales, así lo publicó el portal de TMZ.

"Ahora he permanecido sobria durante más de un año, lo mismo que Paul, y solo quiero que sepan que los amo y que estoy tan feliz ahora", compartió Bynes.

Nueva vida

Amanda Bynes lucha con sus propios demonios internos.

"No me lo pierdo porque realmente me avergüenzo de cómo esas sustancias me hicieron actuar", dijo. "Cuando me alejé de ellas (drogas), volví completamente a la normalidad e inmediatamente me di cuenta de lo que había hecho; era como si un extraterrestre hubiera literalmente invadido mi cuerpo. Es una sensación tan extraña".

