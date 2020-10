Bárbara Islas aprende a sacudirse la 'mala vibra'

Mi querida herencia, serie de comedia de situación, protagonizada por Carlos Fernández de León (Paul Stanley), y Deyanira Rubí (Roxanna Castellanos), narra las aventuras de un matrimonio por conveniencia, que se ha hecho a la idea de convivir bajo el mismo techo durante 5 años,con tal de cobrar una herencia, cumpliendo una cláusula indispensable que los obliga a convivir como matrimonio.

La serie arranca este lunes su segunda temporada con una historia recargada de buen humor, como lo comparte Bárbara Islas que hace el papel de la Britny.

“Ha habido mucho cariño de la gente con este personaje en especial con la Britny, creo que logramos una empatía con la gente. Creo que hoy en día ya hay muchos programas de narcos, violencia y la gente tiene ganas de reírse y siento que Elías Solorio, productor también de Vecinos encontró justamente esa fórmula para que el público pase media hora despejándose de los problemas”, compartió Bárbara Islas.

Agregó, “tengo que aceptar que me cae mejor que yo (Britny), es una chava sumamente divertida, que no le importa lo que otros opinan, ella siente está al grito de la moda; además es una buena amiga, pero ella es muy recta para decir las cosa, de repente se le va un poco el wifi [risas] pero es muy divertida. Todo lo que no soy, lo tiene la Britny, por eso es muy divertida interpretarla”.

Te invitamos a consultar:

Conoce los audífonos que recomiendan 10 productores ganadores de premios Grammy Liberty 2 Pro combina sonido de alta definición, una conectividad eficiente, comodidad superior y autonomía por horas

Mi querida herencia dará continuidad a esos personajes que darán algunas sorpresas durante los doce capítulos.

“Algo interesante es que no sabemos qué pasó en el ultimo capítulo, cuando se queda en que Deyanira y Charly estaban acostados en la cama. La Britny llega más fashion que nunca, por ahí tendrá un romance que nadie se espera”.

Bárbara Islas reconoció que el personaje es como su alter ego: “Todo lo que hace la Britny son cosas que normalmente no hago, pero inconscientemente si me gustaría. Al final,

no queremos educar, dar un mensaje o valores, solo que se lleven una sonrisa y se olviden por media hora de lo que pasa en el mundo y duerman tranquilos”.



Publicidad



Juzgada por el físico

Bárbara Islas ha revelado en diferentes momentos sobre el acoso que ha padecido, así como a ser juzgados por mostrar su cuerpo.

“Lo del cuerpo es bien triste, porque de repente las mujeres somos juzgadas por nuestro físico y no se dan cuenta que hay mucho más. He tratado de ser más real y demostrarles que si tenemos días buenos y malos, que si tengo estrías y celulitis. Me gusta hablar de mis trastornos de ansiedad que sufro desde hace años, para que pueda servirle a otras personas, porque somos humanos igualitos a ellos, solo que nos dedicamos a otra cosa”.

La actriz añadió, “de repente creen que por ser figuras públicas no tenemos sentimientos. Siento que soy una mujer positiva, que no me da miedo enseñar mi cuerpo, mis estrías y trato de empoderar a las mujeres a sentirse a gusto como están. Siempre va a existir el hate, pero gracias a Dios no lo sufro tanto, pero si hay un día que llega ese comentario que me duele”.

Cine e inquietudes

La conductora de Cuéntamelo ya! estrenará una película de terror, el próximo año.

"Antes de la pandemia filmé mi segunda película que eso me emociona muchísimo, es una película de terror que por el Covid saldrá hasta el próximo año y por el momento lleva el nombre de The nation".

Bárbara Islas es muy activa en las redes sociales.

"Como sabes soy súper fiel a las redes sociales y he tratado de convertirme en mejor instagramer. He tratado de subir la calidad de mis fotos, hay muchas cosas que tengo que hacer y me gustaría incursionar en un buen melodrama y teatro, porque la televisión por muchos años me ha dado pantalla"-

¿Cuándo y dónde ver Mi querida herencia?

Este lunes 5 de octubre a las 23:00 horas por la barra de comedia Noche de buenas, por Las Estrellas.

Muere el diseñador japonés Kenzo Takada a los 81 años El diseñador se dio a conocer en 1970 y logró conquistar al mundo de la moda con su estilo innovador

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: