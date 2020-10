'Se alojó en mi cerebro': Consuelo Duval revela cómo la afectó el coronavirus

Consuelo Duval fue una de las famosas que dio positivo a Covid-19 hace unas semanas, por lo que confesó que vivió momentos de mucha angustia, pues era una enfermedad que la aterraba. Además, la conductora de "Netas divinas" destacó que el virus se alojó en su cerebro.

"Era una enfermedad a la que le tenía terror y me quedé como paralizada un ratito, a parte la chava que me mandó el resultado puso 'lo siento mucho' y ahí sentí como que las patitas se me doblaban y luego decía positivo y carga viral muy alta y entonces todo mi cuerpo se quedó paralizado, yo le pedí a mi cuerpo que me defendiera, que no me dejara solita porque oía tanto hablar de 'a ella la intubaron', 'ella se murió', 'ella no podía respirar, sentía ahogo', entonces estaba muy al pendiente de qué chin… sentía", dijo Consuelo Duval de 51 años de edad.

La también conductora de ¿Quién es la máscara? reveló que pasó noches complicadas debido a los síntomas del virus, el cual se encontraba en su cerebro.

"Esta es una enfermedad inflamatoria y entonces el bicho elige donde alojarse y a mí se me alojó en el cerebro, entonces tenía en las noches luces estrambóticas cuando cerraba los ojos y luego los abría y lo único que me acuerdo es que una de las noches es que yo me abracé a mí y dije vamos a salir de esta, hasta me dan ganas de llorar, pero sí dije voy a salir de esta, cuerpo no me falles, ya no voy a fumar, ya no voy a comer porquerías", mencionó Consuelo Duval ante diversos medios de comunicación.

Aquí el momento…(min 12:20)

Cabe destacar que hace una semana, Consuelo Duval dio a conocer que fue dada de alta de Covid-19, por lo que afirmó que se siente muy agradecida.

"Hoy vuelvo a sonreír con el alma!!! He sido dada de alta y el covid ya NO está en mi cuerpo!! GRACIAS A DIOS POR SOBRE TODAS LAS COSAS por no soltarme nunca de su mano!! A mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, [email protected] y a mis CHINGADERITAS por sus palabras de aliento, por sus oraciones y por ese amor tan inmenso que me hizo sentir acompañada todo el tiempo!! Y a mis doctores #FranciscoMoreno y #LeónYlgovsky por su sabiduría que sigan salvando muchas vidas. Soy la mas feliz del mundo", escribió.



















