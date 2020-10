La hija de Tom Cruise luce muy cambiada con adorable playera negra y short junto a su madre, Katie Holmes

View this post on Instagram

Beautiful Suri Cruise on her way to home with Mommy @katieholmes212 from school!! Pic from 4th October, 2019!! 😍😍😍😊😊😊😘😘😘👸👸👸👸👸💞💞💞❤❤❤💗💗👩‍👧👩‍👧👩‍👧👩‍👧👩‍👧 #suricruise #katieholmes #tomcruise #itgirl #followme #nyc #fashion #fashionstyle #fashiongirl #fashionista #suricruisefashionista #hollywoodkids #hollywood #famouskids #celebrity #celebritykids #shilohjoliepitt #taylorswift #justinbieber #kimkardashian #khloekardashian #kourtneykardashian #kyliejenner #kendalljenner #cute #beautiful #pretty #stormi #stormiwebster #northwest