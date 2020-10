Mauricio Ochmann le responde a Eugenio Derbez ¡Por revelar que él dejó a Aislinn!

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han dado mucho de qué hablar desde que anunciaron sus separación, pues eran una de las parejas más sólidas del espectáculo. Por esta razón, mucho se ha dicho que tras el reality show De viaje con los Derbez su relación se fue en picada, pues se veían claramente los conflictos que tenían como pareja.

Hace unos días fue propio Eugenio Derbez quien confesó que el reality afectó la relación entre Aislinn y Mauricio Ochmann; además mencionó que fue el actor quien decidió divorciarse de Aislinn. Por lo que Mauricio Ochmann reaccionó al respecto.

"Le dije a mi hija ¿tú crees que si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada? y me dijo 'fíjate que la serie fue un catalizador, creo que sí hubiéramos acabado separados tarde o temprano' pero fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante", mencionó Eugenio Derbez en una entrevista para el programa Suelta la sopa.

En este sentido, Eugenio Derbez señaló que tuvo dudas en haber hecho el programa, pues desde el minuto uno supo que era muy invasivo.

"Yo siempre tuve dudas, si había hecho bien o si había hecho mal con haber hecho este viaje pero al final de cuentas fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años quizá sucedió en uno (…) Yo en el viaje se lo dije, 'tú eras otra persona, no eras la niña simpática, ligera, espiritual, tranquila'. Mi hija era paz y amor, pasó por esta etapa dolorosa porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión pero dijo 'ok, la respeto' y ha trabajado mucho en ella", destacó.

Ante estas declaraciones, Mauricio Ochmann destacó en una entrevista para Despierta America que actualmente tiene una buena relación con Aislinn.

"Las relaciones a veces son cíclicas mutan, se transforman, yo la verdad es que con Ais hablo todos los días, tenemos una relación muy linda hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna y estamos en contacto todos los días, entonces todo bien, todo caminando", afirmó Ochmann.



























Mauricio Ochmann y Aislinn son padres de una pequeña de dos años de edad llamada Kailani.

