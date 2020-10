Amaia Montero arremete contra La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez

View this post on Instagram

Hace ya unos años estábamos de promoción en mi querido México y me preguntaron por una ranchera…me fascinan muchas pero no dudé ni un segundo en responder “la mochila azul” mi canción preferida de la infancia …le pedía a mi padre en el coche que me la pusiera todo el rato …hoy este video ha llegado a mis manos y me he emocionado mucho …cuándo me pidieron que la cantara me salió la vena tímida pero me pudieron las ganas y menos mal … #lamochilaazul #miinfancia #pedritofernandez #mexico🇲🇽 💚🤍❤️