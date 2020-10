Arath Herce está dispuesto a sentirlo todo en la música

Arath Arce tiene una peculiar historia en la música. En su infancia tuvo la oportunidad de estar junto a Alejandro Sanz, con quien paso unos minutos en su camerino y le mostró sus composiciones, algo que el cantante español dejó grabado con un mensaje: "Con mi amigo Artah, 11 años y ya es un maravillosos compositor”.

La vida siguió su camino y Arath Arce mantiene su camino musical, ahora encontró un nuevo aliado, como Leonel García, quien lo descubrió mientras se encontraba en un restaurante en Veracruz, con quién tuvo lo oportunidad de hacer un video especial en su primer sencillo: Lluvia.

El cantautor mexicano tiene cuatros canciones pero ya acaparó las miradas de reconocidos artistas y compositores, como Kany García, Pablo Preciado y Leonel García quien apadrina los primeros pasos del joven.

Su nuevo sencillo se titula Quiero sentirlo todo, un himno a la vida y a la juventud. Producido en Londres en conjunto con el productor Jake Gosling quien ha trabajado con Ed Sheran, Lady Gaga, The Libertines, One Direction, entre otros.

Con 20 años, ya prepara lo que será su primer disco, que llevará el título de Balboa, que se remite a la calle donde creció y acumuló experiencias que lo hacen nutrirse de historias para su música.

“El lanzamiento del álbum está pensando para inicios del próximo año, para febrero. Vamos a sacar otros sencillos. Recién estrenamos el cuarto video del tema Quiero sentirlo todo, la idea es los videos son como una escena de una película, si los ves de corridos logras entender de qué va la historia. El álbum y todas las canciones la escribí en Balboa, que es la calle donde crecí y donde vivo”

Arath Herce promueve su música en un año complicado debido a la pandemia, pero eso en lugar de desmotivarlo, lo llena de nuevos propósitos.

"Lo que me emociona es que la música cada vez puede llegar a más gente. Me preocupa que lo digital es inmediato y a veces la música y el artista, como sucede en las películas no te ponen el clímax en la primera escena y creo que la música es parecido. Estamos perdiendo la costumbre de saber escuchar, eso es lo que me preocupa de las plataformas. Por ahora, los lanzamientos han sido muy silenciosos, pero agradezco el hecho de poder empezar y estar tan conectado y tranquilo, eso me deja de aprendizaje esta pandemia".

Libertad musical

Arath Herce ya pertenece a Sony Music, pero eso no limitará sus ideas o libertad para hacer canciones.

"La libertad cuando se crea es lo más importante, eso lo he defendido a toda costa y he tenido la suerte de tener aliados apasionados por la música que quieren que salgan las cosas bien y desde adentro me han dejado jugar bastante. El arte cuando se crea no puede escribirse con miedo, es un poco egoísta, pero no hay espacio para falta de respeto o lo que sea".

