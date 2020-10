The Crown: Filtran imágenes del vestido de novia de Diana de Gales y los fans reaccionan

La cuarta temporada de The Crown sin duda es una de las más esperadas en Netflix, pues la aparición de la princesa Diana y su prelación con el príncipe Carlos traerá consigo una gran cantidad de expectativas en las que los suscriptores de la plataforma streaming esperan despejar sus dudas en inquietudes. Y por ello, su creador, Peter Morgan tenía esta entrega "guardada bajo la manga", ya que con ella espera superar los éxitos de vistas y reconquistar a quienes siempre han estado pendientes de esta familia real británica.

Por eso, aquí te mostramos la primera imagen que el equipo de creativos develó sobre cómo luce la actriz, Emma Corrin, como Lady Di luciendo su vestido de novia y los fans reaccionan ante la publicación.

Las redes sociales estallaron con comentarios con el look de Diana de Gales en The Crown

Tras colarse la imagen del vestido de novia que luciría Corrin en la serie The Crown, los fans no dudaron en expresar sus opiniones. Muchos quedaron sorprendidos ante el particular parecido que existe entre la actriz y Lady Di en su juventud, así como el impecable diseño creado por Amy Roberts quien recreó gran parte de este emblemático look que lució para el día de su boda en 1981 de la mano de David & Emanuel.

Dios mío necesito que esa temporada la lancen yaaaaaa 🙌 #TheCrown https://t.co/lUXE9Tl74u — The Glambition (@glambitionblog) October 3, 2020

Necesito que estrene #thecrown y ver ese capítulo en el que sale Diana 🤩 — A.M👻🎃 (@Adriana0795) October 2, 2020

Los seguidores de esta historia se mostraron ansiosos ante las imágenes. Muchos consideran que esta será una de las mejores temporadas, ya que estará presente Diana de Gales, una de las mujeres más emblemáticas de esta polémica familia. Incluso hubo quienes fueron más críticos y establecieron comparaciones sobre el vestuario real y el diseñado para la serie de Netflix.

Y también hubo quienes desde ya comenzaron su conteo regresivo hasta el 15 de noviembre que es cuando finalmente se estrenará esta tan esperada entrega.

42 días para el estreno de la cuarta temporada 🤍 #TheCrown https://t.co/Ud7Tue1UvD — Jeremías Picech (@jerepicech) October 4, 2020

