Fernando Colunga, José Ron, Dulce María y otros actores que pudieron protagonizar "Amores verdaderos"

Hace ocho años se estrenó en la pantalla chica mexicana Amores verdaderos, una telenovela de Televisa que acaparó el gusto del público con la excitante historia de amor que la empresaria ‘Victoria Balvanera’ y su mimada hija, ‘Nicole Brizz’, viven con sus atractivos guardaespaldas, ‘José Ángel’ y ‘Francisco’, respectivamente.

A pesar de tratarse de una nueva versión del melodrama argentino de 2005 Amor en Custodia, que en México se había hecho años antes por TV Azteca, la trama protagonizada por Érika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli bajo la producción de Nicandro Díaz arrasó con los niveles de audiencia convirtiéndose en uno de los melodramas favoritos de todos los tiempos por el público.

Sin embargo, para ganarse un rol en este proyecto, tanto los protagonistas como el elenco principal que los arropó en el melodrama tuvieron que enfrentarse a un duro casting y numerosas pruebas donde importantes estrellas dijeron presente y fueron contemplados para participar.

Recuerden que hoy tenemos una cita a las 3:30 pm para el re estreno de Amores Verdaderos por el Canal de las Estrellas ❤️ Posted by Francisco Y Nikki "Amores Verdaderos" on Monday, July 29, 2019

Amores verdaderos: Estos actores se enfrentaron por un papel principal en la telenovela

Amores verdaderos comenzó sus audiciones a mediados de 2012 y el proyecto rápidamente atrajo a grandes y reconocidos intérpretes; no obstante, el proceso de selección fue largo y exhaustivo pues el productor quería hacer la mejor selección.

“Me gusta trabajar ordenadamente en el sentido de tomar las decisiones adecuadas. No me gusta decidir rápido con tal de tener algo decidido, entonces si es necesario que haga más pruebas, las voy a seguir haciendo. No es una especulación, es una realidad”, comentó a las cámaras del programa Hoy.

En ese momento, desde el galán de telenovelas preferido del público Fernando Colunga hasta destacadas actrices como Daniela Castro, sonaron durante las pruebas para ganarse un rol pero al final se quedaron con las ganas de estelarizar este proyecto. A continuación, te contamos quiénes son.

Nuestros protagonistas se divierten, conviven y dan todo día a día por sus ustedes, sus AMORES VERDADEROS… Excelente miércoles, mita de semana! Posted by Amores Verdaderos on Wednesday, October 24, 2012

Actrices que pelearon el papel de ‘Victoria Balvanera’

El protagónico femenino en esta historia fue fuertemente contendido por actrices consagradas. En un principio, los nombres más fuertes para encarnar el personaje de ‘Victoria’ fueron Rebecca Jones y Maribel Guardia.

Ambas estrellas fueron invitadas a las audiciones por Díaz y realmente querían quedarse con el papel; sin embargo, más adelante se fueron sumando contrincantes. En el caso de Jones, la actriz dijo en aquella época sentirse muy feliz con la oportunidad y muy interesada por el rol.

"Muy contenta. Nincandro me invitó a hacer estas pruebas de personaje y pues aquí estamos (…) con otros actores, con otro look, porque traía mi pelo normal y a ver qué tal les gusta este color de pelo", señaló a Hoy usando una peluca castaña.

Captura video

Por otro lado, la artista costarricense, quien también lució dicha peluca en color castaño para las pruebas, confesó al mismo show gustarle mucho el papel aunque reconoció la fuerza de sus competidoras.

“Una novela muy padre, el papel es precioso porque es una mujer que es una ejecutiva (…) es un personaje hermoso, y aquí estamos haciendo la terna varias actrices, compañeras talentosísimas", dijo. “¡Que gane la mejor!”

Además de estas estrellas, de acuerdo al matutino de Televisa, otras intérpretes que también aspiraron a este rol fueron:

Daniela Castro

Olivia Collins

Victoria Ruffo

Pero como todos sabemos, tras días de pruebas, la ganadora terminó siendo Buenfil, quien fue de las últimas en integrarse al reparto. “Me entero que se estaba gestando este proyecto; estaba toda la gente de mi edad haciendo casting para participar. De repente me llaman para pedirme disponibilidad e inmediatamente dije que sí", contó en una entrevista a Las Estrellas en septiembre de 2019.

Nicandro Díaz y Amores Verdaderos confirmamos que Erika Buenfil es la protagonista de esta historia… Preparando una gran historia para todos ustedes. Posted by Amores Verdaderos on Monday, June 18, 2012

Asimismo, la eterna ‘Victoria Balvanera’ admitió en esa oportunidad que no esperaba volver a dar vida a un papel protagónico a sus 48 años de edad.

“Ha sido una de mis mejores experiencias en televisión, he tenido la fortuna de participar en muy buenas producciones, pero esta en particular estaba llena de cosas padres, nuevas y divertidas. Fue un proyecto con un gran elenco y una gran historia. Yo tenía muchos años de no protagonizar, parecía que en mi carrera no se volvería a presentar la oportunidad; sientes que todas las puertas se te cierran”, recordó al medio.

Actores que contendieron por 'José Ángel Arriaga'

Por otro lado, para el personaje de 'José Ángel Arriaga', el protagonista masculino de la trama, Nicandro Díaz tuvo claro desde el inicio que quería a uno de dos actores con los que ya había trabajado en el pasado: Fernando Colunga o Eduardo Yáñez.

Con Colunga, el productor laboró en 2010 en Soy tu dueña. Mientras, Yáñez estuvo bajo su mando en Destilando Amor en 2007.

"Hemos estado hasta ahora manejando dos nombres que son Fernando Colunga y Eduardo Yáñez. Todavía estoy en proceso de definir algunas cosas (…) de acuerdo a lo que llegue con ellos es la determinación que vamos a tomar", reveló Díaz a Hoy.

Al final, fue Yáñez quien más lo convenció y se quedó con el emblemático papel para esta exitosa telenovela de la televisora de San Ángel.

El tiempo pasa y los invitados siguen llegando ¡Nos vemos 9:30pm en una hora podremos disfrutar de la boda más esperada Posted by Amores Verdaderos on Tuesday, February 19, 2013

¿Quiénes riñeron para ser Nicole Brizz?

Desde el comienzo de la preproducción, uno de los primeros nombres confirmados para Amores verdaderos fue el de la famosa actriz mexicana Eiza González para el rol de ‘Nicole Brizz’.

Dulce María (Dulce Maria Oficial), Shrelyn (SherlynsWorldSite) o Alejandra García podrán formar el triángulo amoroso con Eiza González (Eiza Musica) y Sebastian Rulli en Amores Verdaderos – Televisa Posted by Amores Verdaderos on Tuesday, June 19, 2012

No obstante, hubo algunas intérpretes que buscaron dar vida a la berrinchuda jovencita que oculta un grave problema de salud, entre ellas estuvo Gaby Carrillo.

Gaby Carrillo en pruebas para Amores Verdaderos – Televisa Posted by Amores Verdaderos on Monday, June 18, 2012

Ellos quisieron ser ‘Francisco Guzmán'

Asimismo, para el papel del atractivo guardaespaldas 'Francisco Guzmán', fueron numerosos los actores que hicieron su prueba con González, a quien fue difícil encontrarle galán debido a su estatura. Entre quienes quisieron ser ‘Guzmancito’ destacaron:

Daniel Arenas

Daniel Arenas junto a Eiza González Posted by Amores Verdaderos on Monday, June 18, 2012

Carlo Guerra

Diego de Erice

Diego de Erice junto a Eiza González, haciendo pruebas para el personaje de Roy Posted by Amores Verdaderos on Monday, June 18, 2012

Diego de Erice en pruebas para Amores Verdaderos – Televisa Posted by Amores Verdaderos on Monday, June 18, 2012

Mauricio Mejía

José Ron

Del ahora famoso protagonista de telenovelas como Te doy la vida, Díaz comentó que había hecho “un casting muy bueno".

Pero al final sería el argentino Sebastián Rulli quien, tras algunas pruebas que calificó como “intensas”, se ganó la oportunidad de dar vida al entrañable personaje que mantiene una relación que se debate entre el amor y el odio con ‘Nikki’.

Eiza González y Sebastián Rulli darán vida a NIKKI Y GUZMÁN… Descubre sus "Amores Verdaderos" Posted by Amores Verdaderos on Thursday, June 14, 2012

Las estrellas que anhelaron ser ‘Liliana’ en Amores verdaderos

El papel de ‘Liliana Arriaga’ fue otro de los más peleados en las audiciones. Aunque Sherlyn fue la seleccionada por Díaz para dar vida a esta joven que termina perteneciendo a la familia Balvanera, varias famosas actrices acudieron al casting con la intención de personificar a la enamorada de ‘Guzmancito’. Algunas de estas fueron:

Dulce María

Dulce María a lado de Eiza González en casting para el personaje de Liliana #AmoresVerdaderos Posted by Amores Verdaderos on Thursday, June 21, 2012

En aquella época, la exRBD confesó en una entrevista sentirse honrada porque la tomaran en cuenta para un rol crucial en la trama.

“Ha sido un gran honor que me esté tomando en cuenta Nicandro para esta historia que creo que va a ser excelente”, dijo. "Es un personaje muy importante (…) y es chistoso porque es muy buena aunque tiene carácter… sería muy diferente a lo que he hecho”.

Fátima Torre

Fátima Torre haciendo pruebas para el personaje de Liliana Posted by Amores Verdaderos on Monday, June 18, 2012

Ale García

Alejandra García a lado de Eiza González en casting para el personaje de Liliana #AmoresVerdaderos Posted by Amores Verdaderos on Thursday, June 21, 2012

Tras enterarse de que era la ganadora, la ahora mamá de André expresó a Hoy: “Fue un personaje muy peleado, que todo el mundo tenía muchas ganas de hacer. Me siento muy agradecida y afortunada con esta oportunidad (…), llevar el protagónico juvenil junto con Rulli y Eiza me tiene feliz”.

Sherlyn a lado de Eiza González en casting para el personaje de Liliana #AmoresVerdaderos Posted by Amores Verdaderos on Thursday, June 21, 2012

Tras muchas pruebas a puertas cerradas, Amores verdaderos al final consiguió a los actores idóneos para elenco y pudo iniciar sus grabaciones a mediados de 2012 para salir al aire el 3 de septiembre de ese año, logrando un gran recibimiento por parte de la audiencia desde su estreno.

Además de los artistas anteriormente mencionados, Marjorie de Sousa, Francisco Gattorno, Guillermo Capetillo, Susana González, Mónika Sánchez, y Enrique Rocha, entre otros más, actuaron en este memorable teledrama mexicano.

