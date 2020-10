Ferdinando Valencia recuerda la vez que Sebastián Zurita lo golpeó durante el rodaje de “En nombre del amor”

Durante sus más de 10 años de carrera artística, son muchas las escenas de pelea que Ferdinando Valencia ha tenido que simular para los melodramas en los que ha participado; no obstante, hay una de estas secuencias que recuerda especialmente por el duro golpe real que recibió: la que actuó con Sebastián Zurita hace más de una década en la telenovela En nombre del amor.

“Sabe pegar”: Ferdinando Valencia revela que Sebastián Zurita lo golpeó en En nombre del amor

En una reciente transmisión en vivo en el canal de YouTube de Tlnovelas, el actor reveló que durante la grabación del exitoso melodrama estrenado en 2008, donde encarnó a ‘Germán Altamirano’, recibió varios golpes por parte de Zurita que lo marcaron de por vida.

Durante su participación en el segmento Cuando grababa, Valencia recordó que el inolvidable suceso ocurrió en medio de la filmación de una escena “muy intensa” en la que se peleaba con el intérprete de ‘Emiliano Saénz Noriega’.

Según contó, el heredero de Christian Bach tenía la peculiar costumbre de emitir sonidos, como los que hacen las caricaturas, mientras le lanzaba sus golpes, lo que obligó a la producción a repetir las secuencias en varias oportunidades.

“Hacía ruidos, entonces tenían que cortar la escena porque no podía salir el personaje (haciendo) ‘¡pum!”, narró. Sin embargo, en una de esas repeticiones, Zurita sin querer lo golpeó de verdad en la quijada. “Por ahí en su ‘pum, pam, chiqui pum…’ se le va (el golpe) y hace ‘pum’ pero me conecta”.

“Tiene muy buena mano. Sabe pegar, sabe pegar, aprendió bien porque a mí me dolió pero yo también sabía perfectamente que él por ningún motivo lo iba a hacer con mala intención”, confesó en el live donde habló sobre sus anécdotas en este teledrama.

Lamentablemente para la estrella de 37 años, a pesar de haber sido realmente golpeado, la escena para la historia protagonizada por Allisson Lozz no quedó.

"Yo dije, si ya me conectó, ya me dio, por favor corten. Que quede la escena, pues si ya me pegó, que valga la pena la ‘trompada”, expresó. “De pronto (dicen) ‘es que no, no quedó’ y yo: ‘¿por qué no? No me pueden decir que no se ve real porque sí me dio’ (y me contestan): ‘pues sí, pero no quedó porque por ahí se oye un ‘chacapum”.

Ferdinando aseguró que por más que intentó evitar que descartaran lo filmado, les pidieron rehacer el intenso momento de ficción y, en los siguientes intentos, el protagonista de la trama volvió a noquearlo haciendo cómicos ruidos.

“Batallamos poquito hasta que ya le empecé a agarrar la distancia, sacarle el golpe y bendito Dios, quedó”, finalizó entre risas el histrión, quien además destacó que actualmente no mantiene el contacto con Sebastián Zurita pero como compañero de trabajo lo extraña.

Además del par de actores y Lozz, Leticia Calderón, Altair Jarabo, Victoria Ruffo, Arturo Peniche, Magda Guzmán, Laura Flores, Alfredo Adame y Víctor Cámara fueron parte del reparto de En nombre del amor.

